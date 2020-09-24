fb ig video ETtoday search mobile

難怪皮膚差！小心5大「爛臉」保養壞習慣　第2個超常聽到

>

▲▼保養壞習慣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲錯誤的保養習慣不僅美肌不成，還可能導致肌膚越來越差。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@innisfreeofficial）

編輯／Amanda

你是不是也覺得奇怪，明明每天都很勤勞保養，但依舊沒有好膚質、皮膚狀況還是好多？可能是你的「保養壞習慣」在作祟！一些看似無關緊要的小細節或自以為是的錯誤護膚行為，其實不僅對肌膚沒有益處，長期下來反而會爛臉。快來看看以下5個錯誤保養行為，你中了幾個？

1.偷懶不塗防曬

紫外線不僅會讓人曬傷、曬黑、曬出斑點，更是造成肌膚老化的頭號元兇，比年齡增長更可怕！如果忽略防曬，就算每天做再多保養，護膚效果也會大打折扣，暗沈、缺水、老化徵兆全都湧現。所以不論春夏秋冬、晴天或陰天，只要外出就一定要擦防曬，尤其是長時間在戶外曝曬，更要做好補擦

▲▼保養壞習慣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲除去有需要特別護理的狀況，一般時候最好不要天天敷面膜。（圖／翻攝IG@ahc.official）

2.天天敷面膜

皮膚屏障功能在正常情況下，可以幫助保護肌膚，但若是每天都長時間敷面膜，會影響肌膚的屏障功能，反而容易使肌膚出現狀況。因此若非需要特別護理的狀況，皮膚科醫師都不建議皮膚屏障功能正常的人每天敷面膜，基本上一周敷2～3次就足夠了。

3.去角質太頻繁

適時、合理地去角質能幫助角質代謝，恢復柔嫩透亮，但若過於頻繁地去角質，會造成角質受損，使肌膚變得敏感脆弱。去角質頻率應依照個人膚質和肌膚狀況做調整，像是混和性肌膚約1～2週一次，乾性肌膚2～3週一次，油性肌膚1週一次，但還是要視當下的皮膚狀況做調整。

▲▼保養壞習慣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲做好清潔很重要，但過度清潔反而不好。（圖／翻攝IG@ahc.official）

4.過度清潔

為了想把臉洗乾淨而使用清潔力過強的潔顏產品，或因油脂分泌旺盛而多次洗臉想控油，都容易造成過度清潔，而過度清潔會使肌膚屏障受損，導致肌膚變得乾燥、容易敏感，得不償失。

不少皮膚科醫師都建議可選用氨基酸洗面乳，能溫和清潔，較不會傷害肌膚，且就算是油性肌，每日以洗面乳洗臉免最多不應超過3次。

5.過度保養

常見的過度保養包含使用不適合自己膚質的產品、保養步驟過於複雜、按摩手法過重等。肌膚可以吸收的程度有限，使用過多的保養品不見得能全部被吸收，反而會造成肌膚負擔，而保養時手法過重會拉扯肌膚，對肌膚造成刺激、損傷。

►網傳凡士林去黑頭、冷水縮毛孔？皮膚科醫師解密5大保養謠言

►護唇膏擦心酸？唇部保養3大NG迷思　磨砂膏可能過度去角質

►換枕頭會變美？張韶涵私房助眠2秘訣　睡得好有助延緩老化

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

保養, 護膚, 壞習慣, 爛臉, 變醜, 毀容, 肌膚, 錯誤觀念, 迷思
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

「別再抱怨了，你只能抱我」　收下這本撩妹聖經14句話征服她

「別再抱怨了，你只能抱我」　收下這本撩妹聖經14句話征服她

手機裡「藏最多秘密」星座Top 3！雙魚放不下回憶、冠軍很危險

手機裡「藏最多秘密」星座Top 3！雙魚放不下回憶、冠軍很危險

「AirPods耳環」讓你不再搞丟耳機！金色線條牢牢固定　戴起來還超時髦

「AirPods耳環」讓你不再搞丟耳機！金色線條牢牢固定　戴起來還超時髦

「掉髮掉不停」可能是你缺了4大營養素！吃對食物遠離禿頭危機 美麗也能養出來！「高級女生」堅持的7個習慣，你做了幾個？ 網友瘋狂囤貨的印度皂出「沐浴乳」！一罐才209元　對抗背痘更省力 「不滿意可退」Kiehl’s週慶玩很大！鐵粉必搶「雙胞胎組」還有超萌黑熊瓶蓋 小S公開超嚴格三餐菜單　照著吃一個月瘦下5公斤 凱特王子妃的2000元長褲CP值爆表　正裝、休閒都能搭 不只有導航！3招Google Maps超實用密技　路痴也能1秒找拍照秘境

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面