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Lisa 「行走的CELINE女神」穿搭回顧　躍升全球大使首任務：先拍黑白冷豔照

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▲Lisa 「行走的CELINE女神」穿搭回顧　躍升全球大使出任務：先拍黑白冷豔照 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲一起回顧CELINE全球品牌大使 Lisa，那些年可鹽可甜的「行走CELINE」穿搭。（圖 / 品牌提供、翻攝 IG＠lalalalisa_m，以下同)

記者王蓁蓁 / 台北報導

就在前天韓國女子天團Blackpink Lisa，正式成為CELINE全球品牌大使，身份更上一層樓，創意總監Hedi Slimane更親自操刀，為Lisa拍攝CELINE形象大片，照片中絕美冷豔的模樣更是在網路上掀起ㄧ陣熱議，Lisa也馬上將照片換上IG頭貼。

▲CELINE Lisa。（圖／品牌提供）

▲CELINE創意總監Hedi Slimane操刀，為Lisa拍攝形象大片。

早在此之前，Lisa就經常在社群上曬出CELINE穿搭，讓我們一起回顧Lisa那些年「行走的CELINE」女神穿搭。


率性休閒混搭

熱愛率性休閒混搭的Lisa，擅長將基本單品以堆疊的方式穿搭，再以搶眼配件來增加整體亮點，像Lisa穿休閒的針織衫搭配咖啡色西裝寬褲，背上寬背帶的CELINE 16，簡單又不失風格。

▲Lisa 「行走的CELINE女神」穿搭回顧　躍升全球大使出任務：先拍黑白冷豔照 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲CELINE 16肩背包，NT$140,000。（圖 / 翻攝 微博＠lalalalisa_m)

▲Lisa 「行走的CELINE女神」穿搭回顧　躍升全球大使出任務：先拍黑白冷豔照 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲CELINE羅紋羊毛圓領毛衣，NT$31,000。(圖 / 翻攝 品牌官網） 

又或者以休閒的T-shirt加牛仔褲混搭皮、西裝外套，有點衝突的穿搭出迷人style，再背上CELINE的老花帆布肩背包，超級吸睛。

▲Lisa 「行走的CELINE女神」穿搭回顧　躍升全球大使出任務：先拍黑白冷豔照 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲CELINE老花帆布肩背包，NT$49,500。

▲Lisa 「行走的CELINE女神」穿搭回顧　躍升全球大使出任務：先拍黑白冷豔照 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲CELINE兔毛氈絨軟帽，NT$22,500。(圖 / 翻攝 品牌官網）

▲Lisa 「行走的CELINE女神」穿搭回顧　躍升全球大使出任務：先拍黑白冷豔照 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲CELINE灰色西裝外套，NT$85,907。

街頭小男孩

長相甜美的Lisa私下超愛街頭、帥氣風格，尤其會穿短版上衣小露性感，保留身體線條讓穿搭不無聊，其中經常出現在帶貨女王Lisa IG版面的CELINE老花腋下包，更是近年明星潮人們搶背的大勢包款。

▲Lisa 「行走的CELINE女神」穿搭回顧　躍升全球大使出任務：先拍黑白冷豔照 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲羊毛CELINE刺繡棒球外套，NT$82,000。

▲Lisa 「行走的CELINE女神」穿搭回顧　躍升全球大使出任務：先拍黑白冷豔照 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲CELINE老花帆布腋下包，NT$41,500。

▲Lisa 「行走的CELINE女神」穿搭回顧　躍升全球大使出任務：先拍黑白冷豔照 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Lisa 「行走的CELINE女神」穿搭回顧　躍升全球大使出任務：先拍黑白冷豔照 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲CELINE老花帆布肩背包，NT$49,500。


甜美復古

近年復古當道，不論是針織衫、綢緞、還是有點澎袖的縮口襯衫，人間芭比Lisa都能完美駕馭，還會以充滿細節亮點的包包搭配，盡顯隨興優雅，展現可鹽可甜的「行走CELINE」穿搭範本。

▲Lisa 「行走的CELINE女神」穿搭回顧　躍升全球大使出任務：先拍黑白冷豔照 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲CELINE老花刺繡迷你托特包，約NT$83,546。

▲Lisa 「行走的CELINE女神」穿搭回顧　躍升全球大使出任務：先拍黑白冷豔照 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲CELINE亮面TRIOMPHE肩背包，NT$105,000。

▲Lisa 「行走的CELINE女神」穿搭回顧　躍升全球大使出任務：先拍黑白冷豔照 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲CELINE C鍊帶肩背包，約NT$96,083。

▲Lisa 「行走的CELINE女神」穿搭回顧　躍升全球大使出任務：先拍黑白冷豔照 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲CELINE 16肩背包，NT$130,000。


配件

簡約穿搭中最不能少的飾品，比起過份華麗的珠寶，Lisa更喜歡線條簡約的金飾、或是帶點復古輪廓的墨鏡。

▲Lisa 「行走的CELINE女神」穿搭回顧　躍升全球大使出任務：先拍黑白冷豔照 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲CELINE 字母金鍊，約NT$12958。

▲Lisa 「行走的CELINE女神」穿搭回顧　躍升全球大使出任務：先拍黑白冷豔照 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲CELINE金色原型耳環，NT$4,300。(圖 / 翻攝 品牌官網）

▲Lisa 「行走的CELINE女神」穿搭回顧　躍升全球大使出任務：先拍黑白冷豔照 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲CELINE黑色墨鏡，約NT$13,395。

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關鍵字：

CELINE, Blackpink, Lisa
fashion.net

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