村上隆「小花氣泡水」巨可愛必搶！　微笑模樣跳上玻璃瓶好療癒

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喜歡喝氣泡水的民眾一定對法國品牌 Perrier不陌生，亮綠色外型光是拿在手中就很時尚，現在品牌驚喜與藝術家「村上隆」合作，將招牌Kaikai&Kiki 小花圖案注入瓶身，七彩斑斕的花色配上微笑簡直萌翻，這款史上最潮氣泡水必須珍藏！

在 Instagram 查看這則貼文 Takashi Murakami（@takashipom）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 23 日 上午 8:06 張貼

法國氣泡水品牌Perrier先前曾經與安迪沃荷（Andy Warhol）等知名藝術家合作，這回的主角則是日本藝術家村上隆（Takashi Murakami），提及村上隆，當然不能漏掉最可愛的KaiKai KiKi Flower 太陽花，此次系列預計推出7款鋁罐以及玻璃瓶 300ml、750ml 設計。從目前公開的兩款外觀來看，單品保留了經典Perrier沛綠雅綠色瓶身，不過中央加入了不規則排列的七彩太陽花，每一朵都微笑綻放，帶給人超強正能量，且上方還印製了兩大品牌的聯名標誌，增添收藏價值。

▲村上隆親自換上花花裝與聯名氣泡水合影 。（圖／翻攝自村上隆IG）



此外，村上隆也親自換上花花裝與聯名氣泡水合影，雙手舉起一大一小的杯型，簡直是最佳代言人，其實村上隆對於Perrier也有個搞笑回憶，在他18歲和心儀對象約會時，曾誤以為品牌氣泡水是啤酒，但是喝了卻不會醉，讓他對Perrier彈跳的口感印象深刻，無意間埋下聯名伏筆，此次合作也將於2021年初開賣，大家再耐心等等。