潔白羽毛包太勸敗！FENDI 最療癒春夏秀　「棉被」竟登上伸展台

記者鮑璿安／台北報導

FENDI 2021 春夏男女裝系列於昨（23日）晚間登場，本季透過Silvia Venturini Fendi的「透視反思」理念傳遞，有趣的是，疫情期間象徵家庭生活的各種物品都跳上伸展台，枕頭、羽毛、棉布化作服飾以及包款配件，雖少了過往的滿場嘉賓，質感卻一絲不減，無疑是印象深刻的一季。

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▲本季大秀邀請卡是「FF Logo造型的義大利麵」，呼應家庭主題。

疫情打亂時尚界腳步，由 Silvia Venturini Fendi 設計的FENDI 2021 春夏系列仍是在昨晚9點全球直播登場，先前在IG洗版的邀請卡「FF Logo造型的義大利麵」，早已送到嘉賓手中，包括木村光希、韓星Jessica等人都搶先打卡，創意之餘還能食用，藉此便能得知本季主題，Silvia藉由各種象徵家庭生活的物品，以抽象手法來描繪家人之間的親密關係。

▲亞麻布料與棉布、羽毛、皮草及鳧絨被共譜浪漫，外衣穿上宛如棉被。（圖／品牌提供）

本季一大亮點就是亞麻布料，與棉布、羽毛、皮草及鳧絨被共譜浪漫，透明且質感；為了讓服飾質地更為柔軟，從緞面絎縫到梯狀鏤空針織，創造透視視覺效果，也特地解開了大衣背後和襯衫袖子上的扣子，與刺繡的家居服和喇叭狀束腰寬鬆外衣相呼應，穿著同時也有居家休閒感。

▲全絲硬緞、刺繡薄紗和 Gazar亮絲布料等多材質傳遞衣著豐盈感。（圖／品牌提供）

在漸層色的花紋亞麻布與格紋皮草中，能夠見到交織著輕盈與深沉的兩種維度，或是在使用全絲硬緞、刺繡薄紗和 Gazar亮絲布料製成的圍兜裝上，雖然沒有厚重色彩，卻運用多種材質創造出衣著豐盈感。

▲經典手提 Baguette 和 Peekaboo 包款變得好可愛 。（圖／品牌提供）

時尚迷最期待的包款部分，經典手提 Baguette 和 Peekaboo 包款仍是重點，只是加上了刺繡絲綢，如同漂浮在包身上的雲朵，而包身上有著皮草製成的花朵和棉質 ajouré 花紋，或是絎縫的 FF 主題圖案皮革，保留經典卻不失趣味。

▲透視風格與漁網元素不謀而合。（圖／品牌提供）

另一大熱議款式，「hand in hand」Baguette 包與義大利各地工匠合作，在阿布魯佐地區以手工製作的透明 Baguette 包款，採用聖本篤修會修女自十五世紀以來改進的 tombolo aquilano 蕾絲技術；在馬爾凱地區製作的硬挺 Baguette 包款則是以天然柳條編織而成，靈感源自當地漁民使用的漁籃，也致敬原始工藝手法。

▲FENDI新晉女裝高級訂製時裝、成衣和皮草系列的藝術總監Kim Jones（左）到場看秀， 與歌手Rita Ora （芮塔歐拉） 合照。（圖／品牌提供）

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