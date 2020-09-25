《鬼滅之刃》聯名帆布鞋！6款羽織花樣想全收　盒子還能拼出鬼殺隊

編輯／Emily 圖／翻攝自atmos-tokyo.com、honeys-onlineshop.com

日本動漫《鬼滅之刃》人氣居高不下，聯名商品層出不窮，先前才和Uniqlo、GU推出聯名服飾系列，這次則是和日本的atmos合作，並聯手球鞋品牌UBIQ，設計出六款帆布鞋，上面的花樣以角色們的服裝為靈感，獨特的花紋超有代表性，一穿就知道是誰的粉絲。

《鬼滅之刃》和atmos、UBIQ的聯名帆布鞋，以角色們身上的羽織紋樣為主題打造，並融入標誌性的元素當裝飾，共有炭治郎、禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助、富岡義勇、胡蝶忍這六個角色的款式。炭治郎款就是招牌的綠、黑格子鞋面，上面的圓形裝飾是他耳環的圖案。

禰豆子款加了竹筒圖案、我妻善逸款有閃電標誌，嘴平伊之助款還寫了「豬突猛進」，富岡義勇、胡蝶忍的款式也都神還原他們的羽織圖案。

除了鞋子本身具有設計感，鞋盒也很用心，上面印了角色們的圖案，買齊6雙鞋，就能拼出一幅完整的圖，非常值得收藏。這系列帆布鞋一雙售價9,900日圓（約台幣2,753元），目前可在atmos官網進行預購，12月下旬才會發貨。

另外，日本服飾品牌Honey's也和《鬼滅之刃》推出聯名，同樣是以炭治郎、禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助、富岡義勇、胡蝶忍這六個角色為主，推出結合角色們服裝特色的系列，有長袖帽T、連帽外套、小提袋、化妝包等眾多品項，每一款都讓鬼滅迷超心動。

▲帽T售價2,680日圓（約台幣745元）。



▲小提袋售價1,980日圓（約台幣550元）。

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