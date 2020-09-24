GUCCI聯名The North Face！綠紅綠配色Logo旗幟搶先亮相　準備狂買了

編輯／Emily 圖／品牌提供、翻攝自IG@gucci、@supreme_leaks_news

近年來各大品牌合作推出聯名系列成為趨勢，每回出手都帶起一股搶購潮，GUCCI突然在官方社群發布兩個預告影片，宣布要與戶外機能品牌The North Face合作，消息一出立刻引起熱烈討論，兩大知名品牌聯手會有什麼夢幻新品登場，讓人期待不已。

從GUCCI釋出的預告影片中，可以看到壯闊空拍的大自然景色，從高山到湖畔，都讓人與The North Face的品牌特色連結，最後鏡頭落到一艘船尾，船槳上繫著印有雙方品牌、綠紅後配色Logo的旗幟，預告短片中雖然沒有任何新品的蹤跡，但消息本身已經讓人振奮，詳細的資訊還需等待後續公布。

在 Instagram 查看這則貼文 Gucci Official（@gucci）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 23 日 上午 9:59 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Gucci Official（@gucci）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 23 日 下午 1:28 張貼

等待期間來看看The North Face在9月21日剛推出的2020「ICON系列」新品，使用黃、橘紅、綠、紫等高飽和色彩，將街頭潮流風注入登山服飾、用品中，並找來吳建豪領銜，與多位不同領域的知名人士，共同演繹新系列，將標誌性單品登山夾克、羽絨外套…展現出時尚感。

不只GUCCI與其他品牌聯名，先前PRADA則是和運動品牌Adidas合作，推出第二波聯名球鞋，經典的Superstar鞋款加上PRADA的LOGO等元素，瞬間質感大增，共推出黑配白色、全黑、銀白配色三種款式，限量推出又讓愛鞋的潮人們搶著收藏。

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