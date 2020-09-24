吉吉哈蒂德女兒出生首Po引來400多萬讚！臉圓、雙下巴也不在意

▲火辣超模吉吉哈蒂德Gigi Hadid，女兒健康出生首Po貼文引來4百多萬讚。（圖 / 翻攝IG＠gigihadid，以下同）

記者王蓁蓁 / 台北報導

超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）生了！在萬眾矚目之下由未婚夫贊恩（Zayn）搶先曝光寶寶照片並感性寫下：「我們的寶貝女兒出生了，很健康、很美...很感謝將來的日子我們能夠一起。」緊接著Gigi也Po出寶寶的小手說：「我們的女孩已經改變了我們的世界。」文章在短短30分鐘內，就引來4百多萬個like，更釣出圈內許多好友包括小賈嫂海莉鮑德溫（Hailey Bieber）留言祝福。

▲未婚夫贊恩（Zayn）搶先曝光寶寶照片感性告白。（圖 / 翻攝IG＠zayn）



過去幾個月Gigi的社群上不再只是分享大片、擺拍照，而是大曬「孕照」，即便露出圓臉、雙下巴也絲毫不在意，因為此時此刻對她來說最重要的是肚子裡寶寶的健康。

▲Gigi曬「孕照」，露出圓臉、雙下巴也絲毫不在意。

期間同樣是超模的妹妹貝拉哈蒂德（Bella Hadid）搞笑釋出跟姐姐Gigi一起摸肚的照片，讓許多粉絲差點以為Bella也懷孕了，她也在Po文內俏皮的解釋她隆起的是「漢堡肚」。

▲Bella Po出跟姐姐Gigi一起摸肚照，搞笑的說她隆起的是「漢堡肚」。（圖 / 翻攝IG＠bellahadid）

Gigi與未婚夫贊恩從分手、到她25歲生日宣告復合，再到懷孕，歷經波折、時隔一年多終於再度同框，曬出甜蜜親吻照，Gigi更在Po內寫下「Baby Daddy」閃瞎一票眾人。

▲Gigi與未婚夫贊恩歷經波折再度甜蜜同框，Gigi更在Po內發糖寫下「Baby Daddy」。



懷孕期間一直都十分低調，甚至轉移陣地到農場中待產的Gigi，終於在懷胎6個月時在IG PO出一系列孕照，休息了好一陣的Gigi，擺拍起來依然架勢十足，只是不同於以往多了一份母親的溫柔。

▲Gigi懷孕6個月時的黑白大片，眉宇間多了一份母親的溫柔。

Gigi也透露其實早在2月時裝秀時，就已經懷孕，她依然拿出專業態度完美走完每場大秀，甚至在外媒不斷攻擊她因懷孕而肥胖的雙頰，她也拿出超高EQ的態度面對，表示即便變胖，她也都會愛自己、接受自己，因為她認為自然就是最美的。

▲Gigi早在2月時裝秀時就已經懷孕，依然拿出專業態度完美走完每場大秀。