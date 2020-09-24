精品宅經濟發威！　喬治傑生288萬銀雕果缽台灣賣出

▲喬治傑生於新光三越信義A8館開設北台灣最大的生活精品專賣店。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

今年受新冠肺炎疫情影響，宅經濟順勢而起，丹麥皇室精品喬治傑生（Georg Jensen）的銀雕器皿為居家添亮點，成為大熱門，品牌繼6月進軍台南新光三越西門店，秋天也進軍台北新光三越信義A8館，設立北台灣佔地最廣的生活精品專賣店，展出全球首度曝光的編號1505 Jardinière葡萄花園果缽，定價2,880,000元，迅速售出獲台灣收藏家珍藏。

▲喬治傑生編號1505 Jardinière葡萄花園果缽，2,880,000元。（圖／喬治傑生提供，以下同）

▲喬治傑生編號1505 Jardinière葡萄花園果缽由200件獨立零件構成，超過1000次垂痕敲打，需半年製作期。



▲喬治傑聲寶石浮雕銀蛋（左）330,000元，BLOSSOM銀雕茶壺520,000元。



動輒數百萬元起跳的喬治傑生銀雕藝品，深受台灣收藏家喜愛，此次在台灣首度曝光的1505 Jardinière葡萄花園果缽，是從銀雕大師喬治傑生1915年的手稿而來，卻從未被製作成實品，品牌決心挑戰下層為果缽、上層接合花瓶的設計，花費半年製作時間將200個獨立零件構成直徑33公分、高度42公分的果缽，結實纍纍的葡萄串、花卉與葉片等手工雕刻裝飾，展現標誌性的自然風格。

▲喬治傑生生活精品正式進駐台北新光三越信義A8館。

美國珠寶品牌Tiffany & Co.也以銀器聞名，於家飾系列呈現摩登風格的銀製托盤、花瓶、燭台與收納盒等，近期最大件作品是獨一無二的溫室造型擺件，每個構成房子的骨架都經過悉心雕琢，共耗費9個月才製作完成，價格高達8,250,000元。

▲Tiffany銀製溫室造型擺件，耗時9個月打造完成，約8,250,000元。

