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一小時內秒殺！日本美食展「長崎福砂屋、函館蛋糕」原汁原味登台

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▲▼ 新光三越 。（圖／新光三越提供）

▲新光三越台北南西店舉辦「2020第十回日本商品展」，吸引長長排隊人龍。（圖／新光三越提供）

記者鮑璿安／台北報導

因疫情影響，今年還沒好好出國走走的民眾，新光三越台北南西店於今（24日）至10月6日舉辦「2020第十回日本商品展」，一口氣集結近40家人氣名物，包括首次登台的北海道函館菓子工坊、長崎福砂屋蛋糕等，都在單日開賣一小時內全部秒殺，晚來就吃不到。

▲新光三越 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ 新光三越 。（圖／新光三越提供）

▲▼ 新光三越 。（圖／新光三越提供）

▲日本4大人氣伴手禮首次來台，長崎福砂屋650元、函館的起司蛋糕 490元，都在一小時內秒殺。（圖／新光三越提供）

新光三越第十回日本商品展在今早登場，最大亮點就是將4大人氣伴手禮直接搬來台灣，包括來自北海道函館的起司蛋糕，使用日本當地濃郁的函館牛乳製作，入口即化甜而不膩；長崎福砂屋的長崎蛋糕，濃郁香氣配上底部粗顆粒的砂糖相當罪惡，兩樣都在開賣一小時內秒殺，且直接掛出售完的牌子，想買只能隔日再來。另也有九州由布院最受歡迎的半熟起司蛋糕只要60元，東京Press Butter Sand，餅乾外皮搭配雙層甜蜜焦糖奶油（990元），以上4樣全都是首次登台，成為此次必買品項。

▲▼ 新光三越 。（圖／新光三越提供）

▲▼ 新光三越 。（圖／新光三越提供）

▲新光三越 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲新光三越 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲道地的庶民小吃直接搬來台灣，日本章魚燒霸王150元/份；牛排炒麵380元，免出國就能吃。（圖／新光三越提供）

除了伴手禮，也有相當道地的庶民小吃，首次登場的「天海堂」牛排炒麵、日本經典美味的「鶴一家拉麵」家系豚骨醬油拉麵、日本章魚燒霸王及海鮮歐姆蛋炒麵「八笑俱樂部」、七福神「鯛魚燒」等，可以現場品味美食，即便身在國內，也好像走在日本街道。

▲▼ 新光三越 。（圖／新光三越提供）

▲引進日本女性最受歡迎百元商店「Can Do」，49元均一價。（圖／新光三越提供）

此次也引進了日本女性最受歡迎百元商店「Can Do」，49元均一價，像是日本製鑄鐵鍋造型便當盒、可愛淘氣醬料瓶小碟、岐阜美濃燒櫻花系列餐盤等，同時空運日本當地的特色商品，「大石茶房」常滑燒手工陶壺、「小樽琉璃」七彩金魚等，頗具收藏價值。

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關鍵字：

新光三越, 百貨, 台北, 南西店, 日本, 日本商品展
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