頭皮初老6大徵兆！常常乾癢、易斷　表示頭皮秀髮已經在老化

為了對抗歲月的痕跡，現代女性第一次購買抗老產品的年齡已降至26歲！現代人愈來愈注重維持臉部肌膚的青春感，卻忽略了頭皮與秀髮的老化速度遠比肌膚還快（是臉部肌膚的6倍、身體肌膚的12倍），更需要延緩老化的養護對策！

在 Instagram 查看這則貼文 Kerastase（@kerastase_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 11 日 上午 11:59 張貼

擁有超過50年頭皮秀髮養護科研成就的KERASTASE巴黎卡詩，自90年代開始率先投入抗老髮品研究，累積超過30年的研究經驗發現，歸納出6大頭皮肌膚與頭髮的初老徵兆，只要出現以下徵兆兩種以上，表示妳的頭皮秀髮已經在老化！

初老徵兆1. 頭皮乾燥，油水不平衡、乾屑滿天飛



頭皮乾癢、乾屑滿天飛，明明天天洗頭卻無法緩解？許多人對於頭皮屑的認知不足，錯把乾屑當成油脂分泌過剩造成的頭皮屑，事實上卻是頭皮過乾、缺乏適當保濕，造成肌膚水油不平衡、頭皮越洗越癢。

初老徵兆2. 頭皮敏感，易泛紅不適



擁有敏感肌膚的消費者往往也是敏感肌頭皮的高風險群，在頭皮檢測儀鏡頭下會肌膚出現敏弱不適現象，若長期忽視不理會，皮膚會越變越薄，對外在環境的抵抗力下降，讓紫外線與空汙等物質直接侵害肌膚加速老化。

在 Instagram 查看這則貼文 TaeYeon（@taeyeon_ss）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 19 日 上午 1:19 張貼

初老徵兆3. 頭皮鬆垮，帶動臉也不緊實



因為玻尿酸、膠原蛋白逐漸流失、長時間的紫外線侵害，頭皮肌膚失去彈性、延展性，出現細紋、皺紋，髮根開始變得不穩固。頭皮肌膚與臉部肌膚相連，頭皮肌膚鬆垮也會連帶影響臉部，但是頭皮肌膚厚度僅是全身肌膚的1/4，比臉部更脆弱、更需要悉心呵護，因此肌膚緊緻要從「頭」做起，防皺抗老不能只做半套。

初老徵兆4. 秀髮暗淡無光



當頭皮與秀髮出現出老徵兆時，最明顯可見的便是乾枯無光的秀髮，缺乏維生素、日常梳理、吹整、熱工具、長時間紫外線照射等，都會讓秀髮光澤逐漸流失。缺少養護的乾枯秀髮使用大分子的護髮品都無法被吸收，只會停在髮絲表層，反而會對髮絲造成負擔。

初老徵兆5. 秀髮脆弱易斷



當秀髮皮質層受損、髮纖出現更多空洞，老化的秀髮乾枯無韌性，容易分岔打結，脆弱的秀髮一梳就斷，斷裂的頭髮飛翹不僅外觀看起來毛躁混亂，也無法承受更多吹染整燙造型，局限了髮型可塑性。

在 Instagram 查看這則貼文 Kerastase（@kerastase_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 22 日 上午 11:58 張貼

初老徵兆6. 秀髮細化、甚至愈來愈稀疏



維持少女感的最重要指標，除了臉上細紋就是秀髮的豐盈度了！內外在的許多因素，都會讓秀髮變得細軟、易扁塌、髮纖粗細不一致，讓整體秀髮看起來的髮量不足，顯現老態。



※BY YOYO SU

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