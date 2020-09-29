fb ig video ETtoday search mobile

頭皮初老6大徵兆！常常乾癢、易斷　表示頭皮秀髮已經在老化

>

為了對抗歲月的痕跡，現代女性第一次購買抗老產品的年齡已降至26歲！現代人愈來愈注重維持臉部肌膚的青春感，卻忽略了頭皮與秀髮的老化速度遠比肌膚還快（是臉部肌膚的6倍、身體肌膚的12倍），更需要延緩老化的養護對策！

擁有超過50年頭皮秀髮養護科研成就的KERASTASE巴黎卡詩，自90年代開始率先投入抗老髮品研究，累積超過30年的研究經驗發現，歸納出6大頭皮肌膚與頭髮的初老徵兆，只要出現以下徵兆兩種以上，表示妳的頭皮秀髮已經在老化！

初老徵兆1. 頭皮乾燥，油水不平衡、乾屑滿天飛

頭皮乾癢、乾屑滿天飛，明明天天洗頭卻無法緩解？許多人對於頭皮屑的認知不足，錯把乾屑當成油脂分泌過剩造成的頭皮屑，事實上卻是頭皮過乾、缺乏適當保濕，造成肌膚水油不平衡、頭皮越洗越癢。

初老徵兆2. 頭皮敏感，易泛紅不適

擁有敏感肌膚的消費者往往也是敏感肌頭皮的高風險群，在頭皮檢測儀鏡頭下會肌膚出現敏弱不適現象，若長期忽視不理會，皮膚會越變越薄，對外在環境的抵抗力下降，讓紫外線與空汙等物質直接侵害肌膚加速老化。

初老徵兆3. 頭皮鬆垮，帶動臉也不緊實

因為玻尿酸、膠原蛋白逐漸流失、長時間的紫外線侵害，頭皮肌膚失去彈性、延展性，出現細紋、皺紋，髮根開始變得不穩固。頭皮肌膚與臉部肌膚相連，頭皮肌膚鬆垮也會連帶影響臉部，但是頭皮肌膚厚度僅是全身肌膚的1/4，比臉部更脆弱、更需要悉心呵護，因此肌膚緊緻要從「頭」做起，防皺抗老不能只做半套。

初老徵兆4. 秀髮暗淡無光

當頭皮與秀髮出現出老徵兆時，最明顯可見的便是乾枯無光的秀髮，缺乏維生素、日常梳理、吹整、熱工具、長時間紫外線照射等，都會讓秀髮光澤逐漸流失。缺少養護的乾枯秀髮使用大分子的護髮品都無法被吸收，只會停在髮絲表層，反而會對髮絲造成負擔。

初老徵兆5. 秀髮脆弱易斷

當秀髮皮質層受損、髮纖出現更多空洞，老化的秀髮乾枯無韌性，容易分岔打結，脆弱的秀髮一梳就斷，斷裂的頭髮飛翹不僅外觀看起來毛躁混亂，也無法承受更多吹染整燙造型，局限了髮型可塑性。

初老徵兆6. 秀髮細化、甚至愈來愈稀疏

維持少女感的最重要指標，除了臉上細紋就是秀髮的豐盈度了！內外在的許多因素，都會讓秀髮變得細軟、易扁塌、髮纖粗細不一致，讓整體秀髮看起來的髮量不足，顯現老態。

※BY YOYO SU
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

白髮長不停？快試著補充這5種食物，有助於找回烏黑秀髮。

拍照從不套濾鏡？小S：「我最討厭吃水果！你問我膚質為何還那麼好，是因為堅持這些習慣。」

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

VogueTaiwan, 頭皮, 頭皮保養, 保養, 秀髮, 老化
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

小S大女兒許曦文超齡造型美翻！「捲髮紅唇」姐妹合體氣場難擋

小S大女兒許曦文超齡造型美翻！「捲髮紅唇」姐妹合體氣場難擋

金鐘･時尚／賈靜雯 6千萬Tiffany珠寶稱霸　可惜頭髮僵直藏耳環

金鐘･時尚／賈靜雯 6千萬Tiffany珠寶稱霸　可惜頭髮僵直藏耳環

全台涼麵排行榜TOP 10！嘉義的加白醋、24小時營業名店必吃

全台涼麵排行榜TOP 10！嘉義的加白醋、24小時營業名店必吃

最多人犯的「5大護髮清潔誤區」！其實洗髮精不能防脫髮 金鐘・紅毯／柯佳嬿落第二！「5美」出爐超狂深V大集合 王祖賢53歲素顏太犯規！三招抗老秘方，水嫩臉蛋媲美大學生 竹內結子最後專訪引鼻酸：「40歲心態輕鬆，想和身旁的人撒嬌」 李棟旭「牛奶腹肌」太誘人！新劇未開播先撒糖，粉絲直呼：噴鼻血 頭皮初老6大徵兆！常常乾癢、易斷　表示頭皮秀髮已經在老化 超浮誇炸物組1454元➔699元！無骨雞腿塊、香酥炸魚薯條　在家吃一鍵搞定

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面