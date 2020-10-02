楊冪正能量10金句：我不渴望別人了解我，因為「別人」根本不重要

楊冪日前歡慶34歲，她一路從《神鵰俠侶》的郭襄展露頭角，再到《宮鎖心玉》《仙劍奇俠傳三》、《美人心計》、《三生三世十里桃花》的白淺，就這樣從曾演出周星馳《武狀元蘇乞兒》的童星躋身中國「80後四小花旦」之位。

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然而即便成了流量一姐、帶貨女王、話題中心，楊冪心裡都仍有一把尺，無論生氣、難過、快樂都不過度，甚至過去面對低潮，她還會給自己「規定時間」逼自己一定要走出來。也因為走紅的這條路上時不時就招黑，楊冪非但沒有被打倒反而練就了「肉身鎧甲」與「鑽石心」，甚至可以跳脫受害者思維，像個旁觀者一樣地呼籲黑粉：「收錢的黑，你說為了生活我可以理解；如果你們又沒拿錢，那就別幹損人不利己的事了，沒意義，傷害不了我的。」

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不過最最重要的是她懂得自嘲和幽默面對各種犀利的問題。宣傳《三生三世十里桃花》時，有記者就問她髮際線後退、高額頭的問題，她笑說：「那要去看《三生三世十里桃花》，珍惜還有頭髮的我。」逗樂現場的同時又宣傳到了新戲。而被問到四小花旦裡誰動刀（整型）最多，她則回答：「應該是我，生孩子了呀！」優雅地跳過陷阱。

今天我們蒐集整理十句楊冪曾說過的金句，關於人生、愛情、工作，看完你會發現楊冪不僅聰明也很懂得保護自己，因為她從沒有把傷害自己的權利交給別人；與此同時她也很認識自己，知道自己的價值在哪 ，並在能力範圍內確保它不變質：「我對工作是永遠不變的。永遠不遲到，永遠不忘詞。」我們也都該和楊冪一樣這樣愛惜自己的羽毛⋯⋯

在 Instagram 查看這則貼文 Yang Mi 杨幂（@yangmi_）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 27 日 上午 2:56 張貼

1. 「你覺得現在那些送外賣的人不辛苦嗎？所以你憑什麼要別人瞭解你的辛苦，因為每個人都辛苦。」

2. 「回看是一個特別沒有意義且浪費時間的事情，以前發生的事情、昨天發生的事情，再好再壞都跟我沒什麼關係，那是昨天的事情了。」

3. 「當你發現自己一個人解釋半天沒有人信，那就別浪費時間了，我也挺忙的，你也挺忙的。我知道自己在做什麼就行了，有些人不用交代。」

4. 「不是我的，我不會要。在眼前的，一定要做好。」

5. 「我不缺你一個人喜歡，但如果你喜歡，那你還挺有品味的。」

6. 「家庭不應該成為女人的束縛，而是應該讓人有歸屬感，並成為動力，支撐著女人在外獨立自主。」

7. 「你要允許錯誤出現在生命裡，必須要有。沒有錯誤，沒有磕磕絆絆那就不對了。」

8. 「不會哭，有時間哭還不去睡覺，已經沒覺睡了，還哭。」

9. 「愛情不是生活的全部，不要為了愛情迷失自己」

10. 「我沒有那麼想剖析我自己內心的感受，也沒有那麼渴望別人了解我。因為『別人』不重要，所以『別人了解你』這件事更加不重要。」

在 Instagram 查看這則貼文 Yang Mi 杨幂（@yangmi_）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 8 日 上午 4:06 張貼

※BY INNA CHOU

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