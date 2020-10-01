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蔡依林這樣穿超減齡！盤點20套熱愛私著風格　最強小臉神器是「屋虎」

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蔡依林Jolin度過了40歲生日，和家人溫馨簡單的一同慶祝，姐姐蔡旻紋也發文歡迎妹妹加入40俱樂部：「20+20=40 不惑之年，一種雲淡風輕，瀟灑自在的開始，做自己的同時還有餘力影響著在某處默默喜歡妳的人們。生日快樂，歡迎加入40俱樂部！」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（圖／翻攝自IG@jolin_cai，下同）

蔡依林最近與家人一起旅遊，去了台中和南投，可看見呸姐卸下浮誇舞台造型後，回歸單純簡單的女孩，私服也十分簡約、休閒，熱愛白T、牛仔褲的蔡依林，可看見這兩樣單品佔了大部分的版面，並利用配件搭配以及各種不同剪裁的丹寧元素，讓白T、牛仔褲也可以穿出時髦、潮流感。以下就來看看呸姐熱愛的私著風格。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

每一件白T其實都有巧思

熱愛穿素白上衣的Jolin，會在白T上玩些不同的巧思，例如，選擇最近很流行的短版剪裁、無袖墊肩，紥進牛仔褲裡，不僅更拉長腿的比例，也更散發青春活力感。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

鍾愛丹寧系列

丹寧類的單品一直都是蔡依林的最愛，像是牛仔外套搭配白T、牛仔褲，是日常穿搭不可缺少的美式風格。而熱愛嘗試各類型牛仔褲的Jolin，除了一般合身牛仔褲，破褲搭配也是她的強項，從一般程度的破褲到連粉絲都說想幫呸姐縫補的超破裂破褲，呸姐都能駕馭，一般破褲，蔡依林會搭配較休閒的球鞋像是Puma或是Vans；而比較浮誇的破褲，她會搭配亮眼球鞋像螢光色系，為整體造型更加分。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

運動休閒套裝

身為Puma代言人，私下運動也常身穿Puma運動套裝，不同於其他名人喜歡全黑套裝，蔡依林反而喜歡挑戰亮色系像是螢光綠、亮粉色，搭配小白鞋或是素色鞋面球鞋，就不會過於花俏。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

最時髦的配件就是屋虎

只要在屋虎旁邊，人人都可以是小臉！蔡依林常與兩隻可愛比熊自拍合照，在有著蓬鬆的毛髮和圓圓大大頭的屋虎旁邊，除了是Jolin最時髦的配件，也是最強「小臉神器」。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

利用造型髮夾、辮子髮型減齡

粉絲應該都知道呸姐藏著一顆少女心，各種可愛、搶眼的卡通髮夾蔡依林都樂於嘗試，除了髮夾，私下喜歡素顏的她，也喜歡戴棒球帽或自己隨性編辮子，展現另一種清新風格，再和屋虎合照，說是大學生一點也不違和啊！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※BY TIFFANY LEU

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

Jolin蔡依林40不惑，呸姐的內心話：「你不需要什麼都符合大家的期望」

名人穿什麼／布萊克萊佛利Blake Lively從花邊教主到時尚女王 紅毯零出錯全記錄！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

VogueTaiwan, 蔡依林, 蔡依林私服, 時尚, 明星私服, 潮流, 私服
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