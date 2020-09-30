奶茶控必須筆記！好喝飲品在家輕鬆做　秋天最配楓糖、蘋果風味

編輯／Emily 圖／商周提供

台灣人有超多奶茶控，幾乎每天都會來杯手搖飲，但其實想喝奶茶不一定要在外面買，學會簡單的做法，就能自己在家煮出好喝的奶茶，還能依據各人喜好、配合季節加入不同配料，調配出獨特風味，午後來一杯能為平淡的生活注入儀式感，待在家彷彿置身咖啡館。

基本的奶茶煮法有三種，最基本的是先將茶葉用熱水沖泡，將沖好的紅茶倒入杯中，並用濾網過濾茶葉，再加入微溫牛奶。也可以直接使用現成茶包，用熱水泡好後，加入綿密的奶泡，口感會更好。還有一種做法是在牛奶中放入茶葉，一起用小火熬煮後過濾製成。

▲將茶葉用熱水沖泡，再加入牛奶的步驟圖。



▲拿現成茶包用熱水沖泡，再加入奶泡的步驟圖。



▲在牛奶中放入茶葉，一起熬煮成奶茶的步驟圖。

學會基本做法後，可以更進一步替飲品增添風味，像現在天氣漸漸變涼，楓葉開始變色，就很適合來做這三款充滿秋意的奶茶。

#楓糖牛蒡奶茶

材料：

牛蒡茶茶包 1 個 / 熱水 50ml / 楓糖漿 10ml / 阿薩姆牛奶 100ml / 裝飾用肉桂粉 / 裝飾用奶油鬆餅餅乾

作法：

1.在耐熱容器內放入茶包，注入 95～100°C 的熱水，,之後浸泡 5 分鐘。

tip：泡茶的同時，在杯中倒入熱水溫杯後，再把水倒掉。

2.適度浸泡出茶湯後，將茶包撈出,輕輕擠一下，再將楓糖漿與茶湯混合，均

勻攪拌後倒入杯中。

3.用微波爐將阿薩姆牛奶加熱40～50秒，再使用電動奶泡器打出奶泡。

4.把打成奶泡的阿薩姆牛奶倒入杯中，用湯匙將剩下的奶泡放上。

5.在奶泡上撒上裝飾用肉桂粉，再放上奶油鬆餅餅乾，完成。

#蘋果玫瑰奶茶

材料：

蘋果紅茶茶包 2 個 / 熱水 50ml / 玫瑰糖漿 10ml / 牛奶 100ml / 裝飾用迷你蘋果

作法：

1.在耐熱容器內放入茶包，注入 95～100°C 的熱水，之後浸泡 5 分鐘。

2.適度浸泡出茶湯後,將茶包撈出，輕輕擠一下，再將玫瑰糖漿與茶湯混合，

均勻攪拌後倒入杯中。

3.用微波爐將牛奶加熱 40～50 秒，再使用電動奶泡器打出奶泡。

4.把打成奶泡的牛奶倒入杯中，用湯匙將剩下的奶泡放上。

5.將裝飾用迷你蘋果切成一半，蘋果切面朝上放在奶泡上，完成。

#黑糖奶茶

材料：

豆花/ 黑糖糖漿 15ml / 阿薩姆牛奶 100ml/ 裝飾用炒花生

作法：

1.在杯中放入清涼的豆花，份量約 1/4 杯左右。

2.將黑糖糖漿淋在豆花上，再倒入冰的阿薩姆牛奶。

3.將份量外的牛奶加熱40～50秒，再使用電動奶泡器打出奶泡後，僅將奶泡

的部分用湯匙放在杯子的上層。

4.在奶泡上放上裝飾用炒花生，完成。





★書名：自宅的四季奶茶時光

★作者：李周弦

★出版社：商周出版

★出版日期：2020/08/29

★建議售價：新台幣400元

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