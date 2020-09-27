彭于晏騎單車、健行回歸大自然　三句話勉勵大家活在當下

雖然彭于晏已經好久沒有在台灣公開亮相，但其實現在他人就在台灣探索大自然。他近日常在Instagram 分享和一群親友騎單車、健行的照片。放慢平時緊湊的工作步調，回歸大自然生活的彭于晏發了兩篇文，內容都是勉勵大家活在當下。

彭于晏引用了一段話來形容自己的心境：「If you are depressed, you are living in the past, if you are anxious, you are living in the future, if you are at peace, you are living in the present.（如果你感到沮喪，表示你活在過去；如果你覺得焦慮，說明你活在未來；如果你平靜泰然，代表你活在當下。）」（編按：英文版本表示這話出自老子，但《道德經》中並沒有這些話。）

有趣的是，好友余文樂在這篇貼文下方留言要求＋1卻被拒絕了：「下次叫我」結果彭于晏回：「stay home be a good dad. （在家當一個好爸爸）」

彭于晏：「Cherish your yesterdays, dream your tomorrows and live your todays.（珍惜昨天，憧憬明天，活好今天。）」

2020年至今發生太多不幸，確實也提醒了我們活在當下，及時說愛才是最重要的！

※BY INNA CHOU

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