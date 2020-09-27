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彭于晏騎單車、健行回歸大自然　三句話勉勵大家活在當下

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雖然彭于晏已經好久沒有在台灣公開亮相，但其實現在他人就在台灣探索大自然。他近日常在Instagram 分享和一群親友騎單車、健行的照片。放慢平時緊湊的工作步調，回歸大自然生活的彭于晏發了兩篇文，內容都是勉勵大家活在當下。

彭于晏引用了一段話來形容自己的心境：「If you are depressed, you are living in the past, if you are anxious, you are living in the future, if you are at peace, you are living in the present.（如果你感到沮喪，表示你活在過去；如果你覺得焦慮，說明你活在未來；如果你平靜泰然，代表你活在當下。）」（編按：英文版本表示這話出自老子，但《道德經》中並沒有這些話。）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

有趣的是，好友余文樂在這篇貼文下方留言要求＋1卻被拒絕了：「下次叫我」結果彭于晏回：「stay home be a good dad. （在家當一個好爸爸）」

彭于晏：「Cherish your yesterdays, dream your tomorrows and live your todays.（珍惜昨天，憧憬明天，活好今天。）」

2020年至今發生太多不幸，確實也提醒了我們活在當下，及時說愛才是最重要的！

※BY INNA CHOU
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

從妙麗到最年輕董事，艾瑪華森emma watson出道20年的15句自信語錄

19歲以《麻雀變公主》出道至今，安海瑟薇anne hathaway的10句經典正能量語錄

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

VogueTaiwan, 彭于晏, 語錄
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