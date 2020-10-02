永遠不嫌晚！74歲健美阿嬤4年減30公斤　穿上比基尼展現自信

Instagram有超過90萬人的追蹤，74歲Joan MacDonald四年前開始健身，四年後減去30公斤，健康的體態與自信人生觀，鼓勵每一個人，為了健康美麗而戰、永遠不嫌晚。

四年前，70歲的Joan MacDonald就跟一般高齡者一樣，有高血壓、高膽固醇的健康問題，醫生還警告情況只會越來越糟，除非她改變生活方式， Joan：「我回想到自己曾經歷過的母親老年狀況，靠藥物過活，體力非常之差，我不想重蹈覆轍，所以我告訴自己是時候做出改變。」 Joan的女兒 Michelle是健身教練，她支持母親的決定，為她設計一系列的專屬運動菜單。

▲（圖／instagram@trainwithjoan，下同）



▲Joan MacDonald和女兒Michelle。



從簡單的有氧運動、瑜伽開始，搭配初級的重量訓練，Joan說：「我從10磅的舉重開始，當時那對我來說已經非常的重，運動時間也沒有一定要多久，就盡我所能，不要練到受傷。」

我真的是從頭開始，而且我的動作很慢，一般人的訓練菜單，我需要花兩倍的時間完成。

但持續和毅力讓她看到改變，「早上7點我會固定到健身房報到，運動完才開始我的一天。」一週五天不間斷，一年後她成功減下20公斤，目前74歲的Joan MacDonald體重和四年前相比少了65磅（約30公斤），體態和身型也變得更緊實健康，IG上不乏她穿比基尼的打卡照，每張都流露滿滿自信與美麗。

Joan MacDonald的運動菜單



現在的Joan早已養成運動習慣，一星期有5天在健身房做訓練，2天以有氧為主，大多是騎飛輪或划划船機，另外三天則是有氧+重訓，以下是她會做的重訓菜單。

讓體態更美更健康，光是靠運動還不夠，Joan的飲食也做出改變，剛開始的時候，她和多數人一樣減少卡路里的攝取，「但這不是長久之道，餓肚子很容易失敗。」現在的她一天吃5餐，吃的比之前都多，但食物特別挑選，以原型為主，避免加工食品，運動前她會吃一些澱粉增加體力。一整天的菜單比例維持40％的碳水化合物，30％的蛋白質和30％的脂肪。「現在我不僅吃得很飽，體重更持續下降。」

永遠不要讓年齡限制你



最初Joan的健身目標是減重，但現在她更喜歡挑戰自己的能耐，打破一般人對年齡的想像，「一直以來我都希望能成功做出引體向上，事實是一個月前如果沒有輔助帶，我根本無法做一次的引體向上，一個月後的現在，我不須輔助帶就能做到幾個，代表年齡真的不是我們所想的、會讓身體有所限制。」「這也是我透過健身體悟到、希望傳達給所有人的意念。」

“年齡只是數字，不是你的阻礙，不管幾歲都可以放膽去做你想做的任何事，改變永遠不嫌晚。"

※BY JASMINE LEE

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