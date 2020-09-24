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金曲黑馬阿爆、告五人跨界臺北時裝週　劇透「紅毯造型」進度驚人

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▲金曲黑馬原住民歌手阿爆以及獨立樂團「告五人」力挺台灣品牌。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

臺灣時尚盛事臺北時裝週於今（24日）舉辦展前會，請到狂掃金曲8大獎的原住民歌手阿爆，以及獨立樂團「告五人」參與揭幕，紛紛換上台灣設計師服裝力挺本土品牌，至於距離金曲頒獎典禮僅剩兩周不到，對紅毯造型有什麼期待？4人回應如出一轍：「還沒決定。」

▲▼ 台北時裝周展前會 。（圖／官方提供）

▲▼ 台北時裝周展前會 。（圖／官方提供）

▲原住民歌手阿爆一口氣搶下本次金曲獎8大入圍 ，以「if&n」的襯衫線條洋裝支持台灣設計。（圖／官方提供）

本次金曲獎最強黑馬就是原住民歌手阿爆，一口氣搶下8大獎項入圍，今日跨界站台臺北時裝週展前會，阿爆一身俐落的「if&n」襯衫線條洋裝，以實際行動支持本土品牌，不改幽默本色：「今天我不唱歌，就想當個model。」她表示私下穿著都以舒適為主，因為動作非常大，會避開過於拘謹的服飾，而此次不忘佩戴排灣族特色的項錬，將原住民傳統發揚光大，阿爆表示：「原住民文化很值得探討，也能與時尚和音樂相結合。」

▲▼ 台北時裝周展前會 。（圖／官方提供）

▲「告五人」以DOUCHANGLEE的服裝提升氣質。（圖／官方提供）

入圍本次金曲最佳新人獎、最佳樂團獎等獎項的「告五人」，這次選中DOUCHANGLEE的服裝，女主唱犬青表示：「告五人是非常好動的樂團，今天提升很多氣質。」至於距離金曲頒獎典禮僅剩下兩周不到，紅毯造型是否已經確定？告五人賣起關子：「其實我們還沒想好，但是經過這次的時裝週記者會，我們會多嘗試各種穿著，每天都來試裝。」阿爆也以平常心看待紅毯，「還在找適合的造型，因為我不太會穿跟鞋，要配合這個部分，總不能在紅毯上跌倒。」

▲▼ 台北時裝周展前會 。（圖／官方提供）

▲2020臺北時裝週SS21有超過40個台灣品牌進行展演 。（圖／官方提供）

此次「2020臺北時裝週SS21」主題以【Re】一字串連了整體的靈感概念，「去___你的時尚 Re:connext」，中文主題留下填空格讓民眾自由詮釋，計劃從9月25日至10月31日，持續近40天都有不同活動接連登場，包括品牌ALLENKO3、C JEAN、Dleet、DOUCHANGLEE、GIOIA PAN、if&n、INF、Luxxury Godbage by JUST IN XX等展演，讓國際看到台灣時尚的魅力。

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關鍵字：

臺北時裝週, 時尚, 告五人, 阿爆, 歌手, 金曲, 金鐘, 金馬
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