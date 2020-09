金曲黑馬阿爆、告五人跨界臺北時裝週　劇透「紅毯造型」進度驚人

▲金曲黑馬原住民歌手阿爆以及獨立樂團「告五人」力挺台灣品牌。(影/記者鮑璿安攝)

記者鮑璿安 /台北報導

臺灣時尚盛事臺北時裝週於今(24日)舉辦展前會,請到狂掃金曲8大獎的原住民歌手阿爆,以及獨立樂團「告五人」參與揭幕,紛紛換上台灣設計師服裝力挺本土品牌,至於距離金曲頒獎典禮僅剩兩周不到,對紅毯造型有什麼期待?4人回應如出一轍:「還沒決定。」

▲原住民歌手阿爆一口氣搶下本次金曲獎8大入圍 ,以「if&n」的襯衫線條洋裝支持台灣設計。(圖/官方提供)

本次金曲獎最強黑馬就是原住民歌手阿爆,一口氣搶下8大獎項入圍,今日跨界站台臺北時裝週展前會,阿爆一身俐落的「if&n」襯衫線條洋裝,以實際行動支持本土品牌,不改幽默本色:「今天我不唱歌,就想當個model。」她表示私下穿著都以舒適為主,因為動作非常大,會避開過於拘謹的服飾,而此次不忘佩戴排灣族特色的項錬,將原住民傳統發揚光大,阿爆表示:「原住民文化很值得探討,也能與時尚和音樂相結合。」

▲「告五人」以DOUCHANGLEE的服裝提升氣質。(圖/官方提供)

入圍本次金曲最佳新人獎、最佳樂團獎等獎項的「告五人」,這次選中DOUCHANGLEE的服裝,女主唱犬青表示:「告五人是非常好動的樂團,今天提升很多氣質。」至於距離金曲頒獎典禮僅剩下兩周不到,紅毯造型是否已經確定?告五人賣起關子:「其實我們還沒想好,但是經過這次的時裝週記者會,我們會多嘗試各種穿著,每天都來試裝。」阿爆也以平常心看待紅毯,「還在找適合的造型,因為我不太會穿跟鞋,要配合這個部分,總不能在紅毯上跌倒。」

▲2020臺北時裝週SS21有超過40個台灣品牌進行展演 。(圖/官方提供)

此次「2020臺北時裝週SS21」主題以【Re】一字串連了整體的靈感概念,「去___你的時尚 Re:connext」,中文主題留下填空格讓民眾自由詮釋,計劃從9月25日至10月31日,持續近40天都有不同活動接連登場,包括品牌ALLENKO3、C JEAN、Dleet、DOUCHANGLEE、GIOIA PAN、if&n、INF、Luxxury Godbage by JUST IN XX等展演,讓國際看到台灣時尚的魅力。