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OSIM「5感養身椅」有香氣、環繞音響太享受！偵測壓力指數打造個人化體驗

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▲OSIM全新推出「5感養身椅」，利用身體緊張度監測科技分析現代人壓力指數，量身打造出專屬的「5感」體驗感受。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

現代人的生活為壓力所苦，市面上因應而生的按摩器、按摩椅選擇也越來越多，按摩器材品牌OSIM為求達到最極致的紓壓體驗，研究開發出AI「身體緊張度監測科技」，並運用於今年9月推出的全新「OSIM uDream 5 感養身椅」，透過電腦分析壓力指數，量身打造包括視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺的「個人化」體驗，不只是按摩，而是全方位的「養身」，就連心靈也能被療癒。

▲OSIM 5感養身椅。（圖／品牌提供）

▲OSIM推出全新「5感養身椅」，原價NT＄258,000，早鳥優惠價NT＄198,000。（圖／品牌提供）

據研究顯示，台灣人民每年花費138億元在壓力引發的醫療需求上，約為整體醫療花費的13％，且根據康健人壽公布調查，台灣有96％的受訪者表示處於壓力之下，壓力指數位居全球第二，長期壓力累積下身心靈、健康狀況都可能受到影響，因此找到有效的紓壓方式是現代人需面對的重要課題。

▲OSIM（圖／品牌提供）

▲「5感養身椅」帶給使用者感官的全方位饗宴，有效為緊繃的身、心靈紓壓。（圖／品牌提供）

OSIM此次推出的「OSIM uDream 5 感養身椅」搭載了品牌首創的AI科技，透過扶手上的生物傳感器能夠檢測心率與呼吸，以此分析出個人的「身體緊張度」，也就是「壓力指數」，並針對檢測結果自動打造出專屬的體驗模組。

「5感」顧名思義就是人類最重要的感官：視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺，「5感養身椅」在視覺上提供七彩的情境燈光，座椅內側設置環繞式音響，可在按摩同時享受紓壓音樂，就在音響聲孔旁，也安裝了香氛噴口，內置薰衣草、白茶兩種味道，能讓人進入更深層的放鬆狀態，而在味覺上可享受OSIM特製的「薰衣草黑巧克力」，或是用任何個人喜歡的甜點來搭配。只要坐上這台養身椅，彷彿就像置身大自然中一樣放鬆，讓人能暫時忘卻煩惱，放大感官享受其中。

▲OSIM 5感養身椅。（圖／品牌提供）

▲監測數據也可透過APP記錄下來做長期觀察，另外，養身椅的所有功能、強度也都能自由調整並記憶。（圖／品牌提供）

當然重頭戲還是在觸覺的按摩部分，在最新的「5感養身椅」上OSIM突破原有技術，首次採用「V手TM Pro按摩」以及「四手按摩」技術，精準細緻的還原專業按摩師的技法。對於平常久坐的上班族而言，下半身是最需要舒緩的部位，5感養身椅配有強勁的臀部揉捏板與屁股位置正下方的滾輪設計，再搭配腿部按摩，原先疲憊沈重的身體真的能回到一身輕的狀態。

同樣主打高階按摩，日本富士FUJIIRYOKI推出的「5D-Ai 睿智按摩椅」是網路上聲量很高的一款按摩椅，備有41種按摩類型、85種按摩技巧以及獨創12種按摩模式，腳底的按摩滾輪是模仿人工指壓的效果，能夠從腳尖到腳跟按遍整個腳掌，有助緩解腳底痠痛。

▲按摩椅。（圖／momo官網）

▲FUJIIRYOKI日本製 5D-Ai 睿智按摩椅，定價268,000元。（圖／翻攝自momo官網）

若是預算沒這麼多，基礎入門款按摩椅也有很多選擇，像是林依晨代言的FUJI愛沙發，或是蔡依林代言的TOKUYO MINI玩美椅也都很受歡迎。

▲按摩椅。（圖／momo官網）

▲TOKUYO Mini玩美椅PLUS，定價49,800元。（圖／翻攝自momo官網）

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關鍵字：

OSIM, 按摩椅, 養身椅, 5感養身椅, 壓力, 紓壓
fashion.net

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