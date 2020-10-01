挑染爆紅！兩款熱門「瀏海挑染範本」　短髮長髮都能駕馭

2020是挑染大勢年，除了人氣女星紛紛換上挑染髮型，日韓女孩嘗試挑染的人數也不斷增加，以下介紹兩款熱門的瀏海挑染範本，內餡染、撞色染…喜歡的女孩不妨嘗試一波。

年初引起話題的「耳圈染」、BlackPink Jennie為新專輯大膽嘗試的瀏海撞色染，讓「挑染」再次成為髮型熱題。透過髮色展現耳目一新的髮型線條，放下、綁起來都能呈現不同感覺….這些「挑染」特色令不少女孩躍躍欲試。不過挑染也是一門學問，顏色沒選對，或挑的區塊不對都會造成反效果，顯得突兀可笑。沒關系，本篇介紹的兩款人氣「瀏海挑染範本」，內餡染、撞色染….都是不易失敗的選擇，想嘗試挑染的女孩不妨從這兩個造型下手。

1. 瀏海內餡染



「瀏海內餡染」簡單來說就是在瀏海內藏入跳色的髮色，從瀏海一路染到耳後，勾在耳後還會有「耳圈染」的效果，變化相當多。「瀏海內餡染」要搶眼度有搶眼度，又帶有俏皮感且不失個性，更不像全頭染會挑膚色，短髮長髮都能搭配，駕馭門檻不會太高。

▲（圖／instagram@hanjji）

▲（圖／instagram@ayanon_hair、@soramame1999）



▲（圖／instagram@ocean_saishu、@___asupi）

2. 瀏海撞色染

講到「瀏海撞色染」最令人印象深刻的就是Black Pink Jennie，黑金超大膽的撞色評價兩極，一般女孩想嘗試「瀏海撞色染」建議搭配一些捲度，讓線條柔和帶有漸層，才不會那麼突兀。另外，瀏海的量也不要像Jennie那麼多，可以學Irene Kim留1、2cm的寬度，其他藏在頭髮內層，透過流動展現挑染的個性視覺感。

▲（圖／instagram@********ireneisgood）



▲（圖／instagram@chemiiiii、@hnoa_z）

▲（圖／instagram@ayanon_hair、@mariaaaa728）



※BY JASMINE LEE

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