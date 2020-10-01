fb ig video ETtoday search mobile

挑染爆紅！兩款熱門「瀏海挑染範本」　短髮長髮都能駕馭

>

2020是挑染大勢年，除了人氣女星紛紛換上挑染髮型，日韓女孩嘗試挑染的人數也不斷增加，以下介紹兩款熱門的瀏海挑染範本，內餡染、撞色染…喜歡的女孩不妨嘗試一波。

年初引起話題的「耳圈染」、BlackPink Jennie為新專輯大膽嘗試的瀏海撞色染，讓「挑染」再次成為髮型熱題。透過髮色展現耳目一新的髮型線條，放下、綁起來都能呈現不同感覺….這些「挑染」特色令不少女孩躍躍欲試。不過挑染也是一門學問，顏色沒選對，或挑的區塊不對都會造成反效果，顯得突兀可笑。沒關系，本篇介紹的兩款人氣「瀏海挑染範本」，內餡染、撞色染….都是不易失敗的選擇，想嘗試挑染的女孩不妨從這兩個造型下手。

1. 瀏海內餡染

「瀏海內餡染」簡單來說就是在瀏海內藏入跳色的髮色，從瀏海一路染到耳後，勾在耳後還會有「耳圈染」的效果，變化相當多。「瀏海內餡染」要搶眼度有搶眼度，又帶有俏皮感且不失個性，更不像全頭染會挑膚色，短髮長髮都能搭配，駕馭門檻不會太高。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（圖／instagram@hanjji）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（圖／instagram@ayanon_hair、@soramame1999）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（圖／instagram@ocean_saishu、@___asupi）

2. 瀏海撞色染

講到「瀏海撞色染」最令人印象深刻的就是Black Pink Jennie，黑金超大膽的撞色評價兩極，一般女孩想嘗試「瀏海撞色染」建議搭配一些捲度，讓線條柔和帶有漸層，才不會那麼突兀。另外，瀏海的量也不要像Jennie那麼多，可以學Irene Kim留1、2cm的寬度，其他藏在頭髮內層，透過流動展現挑染的個性視覺感。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（圖／instagram@********ireneisgood）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（圖／instagram@chemiiiii、@hnoa_z）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（圖／instagram@ayanon_hair、@mariaaaa728）

※BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

【2020髮型趨勢】琥珀奶霜髮色、浪漫fluffy燙…本季必試的女人味變髮提案。

【2020髮型趨勢】依然流行的「氧氣瀏海」中短長髮韓妞這樣搭。

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

VogueTaiwam, 髮型, 頭髮, 挑染, 瀏海挑染, 內餡染, 撞色染, 髮型趨勢, 2020髮型趨勢
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

網公認「讓人最不想交往」的3大星座！　雙子難捉摸、冠軍超極端

網公認「讓人最不想交往」的3大星座！　雙子難捉摸、冠軍超極端

星巴克「黑貓」戴南瓜面具、扮吸血鬼比去年更Ｑ！萬聖節系列此時開搶

星巴克「黑貓」戴南瓜面具、扮吸血鬼比去年更Ｑ！萬聖節系列此時開搶

YSL單色眼影回歸「#5金屬紅棕色」網讚美到哭！還有限量唇蓋免費送

YSL單色眼影回歸「#5金屬紅棕色」網讚美到哭！還有限量唇蓋免費送

療癒是一段自我認識的旅程！勇敢接受不完美　才能找到方向學習修正 挑染爆紅！兩款熱門「瀏海挑染範本」　短髮長髮都能駕馭 誰都約不動！天生邊緣人星座Top 3 　摩羯恐懼交友、冠軍無懸念 手機裡「藏最多秘密」星座Top 3！雙魚放不下回憶、冠軍很危險 張藝興當「富察皇后」氣質壓過秦嵐！男扮女裝更美的7位明星 皮卡丘爬滿LONGCHAMP經典包Q爆！玩家角色還可免費背上虛擬版本 全台最大無印良品搶先逛！　連蔬果都賣、居家空間現場「客製化」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面