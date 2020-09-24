SEIKO熱血聯名《快打旋風5》　春麗絕招錶上秀

▲Seiko 5 Sports與《快打旋風5》限量聯名錶款，分別以隆、春麗、肯、蓋爾、布蘭卡、桑吉爾夫6個角色進行設計。（圖／SEIKO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

如果你是格鬥對打遊戲《快打旋風5》粉絲，肯定一眼認出SEIKO旗下系列Seiko 5 Sports與其聯名的錶款，分別代表隆（Ryu）、春麗（Chun-Li）、肯（Ken）、蓋爾（Guile）、布蘭卡（Blanka）及桑吉爾夫（Zangief）等6個角色，各從人物服裝特色、獨門招式發想，每款全球各限量9999只，台灣單款配額從200只至600只不等。

▲以隆的經典道服搭配紅色頭帶形象為靈感的Seiko 5 Sports聯名錶，14,600元。



▲從春麗發想的Seiko 5 Sports X《快打旋風》限量聯名款，錶帶以她腰繫上的龍紋造型作為專屬設計，14,600元。



最為人熟悉的隆與春麗，均由服裝特色取材，白紅黑配色的隆腕錶源自他的經典道服形象，面盤9時位置印有簡化的「風林火山」，此字樣同時也刻印於錶帶的後方位置，他的必殺技「波動拳」（Hadouken）操作指令則印在底蓋上；春麗錶款則以她的旗袍戰服為靈感，立領圖案出現在12時位置，6時、9時的時標則是她出腿技時為維持平衡所戴的帶刺配重手環，是忠實粉絲才能領略的小巧思。

▲詮釋凱爾硬漢風格的Seiko 5 SportsX《快打旋風5》迷彩錶（左）14,600元，錶圈有放電圖騰秀布蘭卡招式的聯名錶14,600元。



▲桑吉爾夫為主題的聯名錶，透視背蓋上印有他獨家絕招「螺旋打樁機」圖案，14,600元。

Seiko另外採用迷彩圖案詮釋硬漢風格的凱爾錶，或在錶圈點綴放電圖騰秀布蘭卡招式，而桑吉爾夫主題錶則在透視錶背印上他的絕招「螺旋打樁機」，正反兩面都有看頭，大展熱血風格。動漫、手遊聯名的錶款總能吸引鐵粉追捧，G-SHOCK本月中發布的DRAGON BALL Z七龍珠Z聯名錶款GA-110JDB-1A4，在錶帶呈現悟空變身超級賽亞人過程，配上錶徑55mm霸氣設計，迅速被搶購一空。

▲G-SHOCK x DRAGON BALL Z七龍珠Z聯名錶款GA-110JDB-1A4，7,300元。（圖／G-SHOCK提供）



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