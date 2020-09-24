直播／Raf Simons加入PRADA首秀9/24晚上8點登場　先開放粉絲提問

▲PRADA的2021春夏系列發表。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

2021春夏時裝周正在進行，雖然因為疫情改變了一些形式，但創意與創作依然往前。PRADA的2021春夏系列即將在台灣時間9月24日晚間8點登場，這是設計師Raf Simons加入後，與Miuccia Prada攜手的首秀，會有什麼樣令人興奮的新意？一定要守住直播等揭曉！

▲Miuccia Prada（左）與Raf Simons共同擔任PRADA創意總監，2021春夏系列是第一次兩人合力發表的作品。（圖／品牌提供，以下同）

Raf Simons與Miuccia Prada的強強攜手，火花必定精彩，PRADA深知粉絲們的雀躍，兩天前先在IG上po文，「你將是第一個訪問Miuccia Prada和Raf Simons關於他們首次大秀的人，你想問什麼」？大家的問題各式各樣，例如「你會用加法還是減法」、「什麼時候發現自己想當設計師？你是如何成為一個成功的設計師的」、「什麼是『prada-ness』」等等。

▲PRADA在IG上開放讓網友對兩名設計師的合作提問。（圖／翻攝PRADA IG）

▲網友在IG上提出想問兩名設計師的問題。（圖／翻攝PRADA IG）

PRADA過往的大秀預告、邀請函，會用上色塊或招牌式的圖騰，但2021春夏秀，從影片、po文等等，都是簡單文字，邀請函下方並寫著「A Conversation with Miuccia Prada and Raf Simons」，這是否也隱喻了一些走向？今晚（9/24）晚上8點，記得回到這裡，與全球所有時尚迷一起當頭牌嘉賓，見證Raf Simon加上Miuccia Prada的雙倍魅力。

▲PRADA的2021春夏系列預告，寫著「與Miuccia Prada及Raf Simons的對話」。

►隊長的PK！Irene、太妍外套不穿好 性感露香肩小蠻腰隔空比美

►包・開箱／孫芸芸再推坑PRADA托特包！再多雜物都能裝