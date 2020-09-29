fb ig video ETtoday search mobile

說・流行／GORE-TEX發明者病逝　拯救公司的傳奇物料貴得有理

>

記者王則絲／專題報導

即使可能沒有摸過、穿過，但相信大家多少對「GORE-TEX」這個材質名稱有些許耳聞，因為極佳的防水、防風、透氣特性，被廣泛運用在各種產業上，而「GORE-TEX」的發明者Robert W. Gore於9月17日在家中因病逝世，享壽83歲，他的這項創舉不只拯救了公司，更是人類在科技上的極大貢獻，他的故事值得世人深入了解、緬懷。

▲gore-tex。（圖／翻攝自IG）

▲Robert W. Gore羅伯特戈爾。（圖／翻攝自GORE-TEX官網、IG，以下同）

Robert W. Gore羅伯特戈爾，常被大家稱作Bob Gore，於1937年出生於美國猶他州，為家裡5個小孩中的長男，他擁有德拉瓦大學（University of Delaware）化學工程學士和明尼蘇達大學（University of Minnesota）學位，而後回到父親公司WL Gore & Associates參與研究，在1976年承接父親職位領導公司，擔任主席兼行政總裁25年、董事長30年。

▲gore-tex。（圖／翻攝自IG）

而說到「GORE-TEX」的誕生其實算是個美麗的意外發現，1969年時Bob Gore在父親的指示下研究聚四氟乙烯（PTFE）來製作水管防漏膠帶，在實驗室裡Bob Gore突發奇想將聚四氟乙烯拉長，結果膨脹了10倍，其材質間的微孔比水滴小，因此能有效防水，同時又比水蒸氣大，因此可保持透氣，實驗產物被命名為「ePTFE」，接著又再經過幾年的改良研究，「GORE-TEX」才於7年後正式問世。

▲gore-tex。（圖／翻攝自IG）

「GORE-TEX」的問世是公司發展的轉捩點，WL Gore & Associates首席技術長曾說過：「如果沒有這個（GORE-TEX材質），我們公司的重要性就會大大降低。」此項技術的發明，不只是服裝面料上的一大革新，也可以運用在醫療設備、音樂產業（吉他弦），甚至是未來的太空旅行上。

▲gore-tex。（圖／翻攝自IG）

如今GORE-TEX不只是一個品牌，也積極與各大知名戶外、運動、生活品牌合作，打造強調高機能性、功能性與防護性能的服裝產品，近年來在潮流品牌上也能經常看見，像是SUPREME、PALACE、THE NORTH FACE⋯⋯或是鞋履品牌NIKE、ASICS、CONVERSE⋯⋯都選擇採用GORE-TEX面料製作單品，雖然通常使用到GORE-TEX材質的單品同時也代表著價位高昂，不過「一分錢一分貨」是絕對沒有疑慮的，這也是大家不惜增加成本、提高售價也愛用的原因。

▲gore-tex。（圖／翻攝自IG）

►說．流行 ／無關色情的露乳時尚！「馬甲胸衣」用兩條線風靡超模

►説・流行／朴寶劍穿了好幾次！這個IG洗版的「愛心A」要認識

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

說流行, GORE-TEX, Robert W. Gore, Bob Gore, 病逝, 防水, 布料
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

小S大女兒許曦文超齡造型美翻！「捲髮紅唇」姐妹合體氣場難擋

小S大女兒許曦文超齡造型美翻！「捲髮紅唇」姐妹合體氣場難擋

金鐘･時尚／賈靜雯 6千萬Tiffany珠寶稱霸　可惜頭髮僵直藏耳環

金鐘･時尚／賈靜雯 6千萬Tiffany珠寶稱霸　可惜頭髮僵直藏耳環

張藝興當「富察皇后」氣質壓過秦嵐！男扮女裝更美的7位明星

張藝興當「富察皇后」氣質壓過秦嵐！男扮女裝更美的7位明星

全台涼麵排行榜TOP 10！嘉義的加白醋、24小時營業名店必吃 夏綠蒂公主穿860元Zara迎賓　凱特一身藍配親子裝 最多人犯的「5大護髮清潔誤區」！其實洗髮精不能防脫髮 王祖賢53歲素顏太犯規！三招抗老秘方，水嫩臉蛋媲美大學生 金鐘・紅毯／柯佳嬿落第二！「5美」出爐超狂深V大集合 最近易怒又疲憊？3款「含鎂食物」多吃，幫助改善失眠 李棟旭「牛奶腹肌」太誘人！新劇未開播先撒糖，粉絲直呼：噴鼻血

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面