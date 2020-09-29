說・流行／GORE-TEX發明者病逝　拯救公司的傳奇物料貴得有理

記者王則絲／專題報導

即使可能沒有摸過、穿過，但相信大家多少對「GORE-TEX」這個材質名稱有些許耳聞，因為極佳的防水、防風、透氣特性，被廣泛運用在各種產業上，而「GORE-TEX」的發明者Robert W. Gore於9月17日在家中因病逝世，享壽83歲，他的這項創舉不只拯救了公司，更是人類在科技上的極大貢獻，他的故事值得世人深入了解、緬懷。

▲Robert W. Gore羅伯特戈爾。（圖／翻攝自GORE-TEX官網、IG，以下同）



Robert W. Gore羅伯特戈爾，常被大家稱作Bob Gore，於1937年出生於美國猶他州，為家裡5個小孩中的長男，他擁有德拉瓦大學（University of Delaware）化學工程學士和明尼蘇達大學（University of Minnesota）學位，而後回到父親公司WL Gore & Associates參與研究，在1976年承接父親職位領導公司，擔任主席兼行政總裁25年、董事長30年。

而說到「GORE-TEX」的誕生其實算是個美麗的意外發現，1969年時Bob Gore在父親的指示下研究聚四氟乙烯（PTFE）來製作水管防漏膠帶，在實驗室裡Bob Gore突發奇想將聚四氟乙烯拉長，結果膨脹了10倍，其材質間的微孔比水滴小，因此能有效防水，同時又比水蒸氣大，因此可保持透氣，實驗產物被命名為「ePTFE」，接著又再經過幾年的改良研究，「GORE-TEX」才於7年後正式問世。

「GORE-TEX」的問世是公司發展的轉捩點，WL Gore & Associates首席技術長曾說過：「如果沒有這個（GORE-TEX材質），我們公司的重要性就會大大降低。」此項技術的發明，不只是服裝面料上的一大革新，也可以運用在醫療設備、音樂產業（吉他弦），甚至是未來的太空旅行上。

如今GORE-TEX不只是一個品牌，也積極與各大知名戶外、運動、生活品牌合作，打造強調高機能性、功能性與防護性能的服裝產品，近年來在潮流品牌上也能經常看見，像是SUPREME、PALACE、THE NORTH FACE⋯⋯或是鞋履品牌NIKE、ASICS、CONVERSE⋯⋯都選擇採用GORE-TEX面料製作單品，雖然通常使用到GORE-TEX材質的單品同時也代表著價位高昂，不過「一分錢一分貨」是絕對沒有疑慮的，這也是大家不惜增加成本、提高售價也愛用的原因。

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