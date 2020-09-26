神仙組合！金宇彬眼神殺爆一票粉絲　性感仙女韓素希真的下凡了

記者王則絲／台北報導

韓素希因飾演《夫婦的世界》小三一角爆紅後，手上接到數不清的代言工作，而戰勝癌症後的金宇彬，近期以絲毫沒改變的樣貌帥氣回歸，兩個人都挾帶著火熱話題性，今年秋冬法國服飾品牌「Eider」便找來了兩位神仙顏值組合來演繹，官方釋出最新宣傳片中韓素希小露蠻腰展現酷帥性感，金宇彬則是用眼神殺電翻一票粉絲。

在 Instagram 查看這則貼文 아이더（@eider.official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 22 日 下午 6:31 張貼

服飾品牌這次邀請韓素希與金宇彬搭檔演出，整個畫面非常賞心悅目，早先已釋出部分形象照，近日官方則又發布了秋季系列形象影片，以「NEW FORCE COMES」為主題，搭配些許暗黑、科幻的氛圍，只見金宇彬伴隨著凶神惡煞的狼群走出陰影，拿下口罩的瞬間帥氣度破表，一雙銳利眼神殺氣騰騰，看起來蓄勢待發得正要前往某處。

▲Eider最新釋出宣傳片。（圖／翻攝自IG@eider.official）



而韓素希則是用既率性又嫵媚的姿態從階梯上走下，內搭短版上衣與緊身褲盡展傲人的纖細曲線，彷彿就像是仙女走下凡間，兩人身上一黑、一白的外套，正是Eider本季主推的Fleece系列單品，中性的版型下不論男、女都能駕馭。

▲Eider最新釋出宣傳片。（圖／翻攝自IG@eider.official）



在 Instagram 查看這則貼文 아이더（@eider.official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 31 日 下午 11:08 張貼

金宇彬復出後頻繁拍攝廣告、代言，接下來也將帶來新電影《外星人》，韓素希同樣馬不停蹄，不只有Eider的形象代言，近期還為LANVIN（浪凡）拍攝了一系列大片，也經常與美妝品牌LOREAL、保養品牌碧兒泉（BIOTHERM）⋯⋯合作，到處都能看見她美麗的身影。

▲韓素希為LAVIN（浪凡）拍攝一組大片。（圖／翻攝自IG@xeesoxee）

