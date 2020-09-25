亮・珠寶／細手鍊當貼身幸運物　鑲鑽小貓熊Q爆

▲Qeelin推出全新Xiao Q手鍊系列，可一次戴上多條手鍊。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

有個性的貴金屬手環存在感強烈，疊戴多個更顯氣勢，但其實有另一派女性仍是秀氣珠寶的擁護者，偏愛小巧細緻的手鍊，再點綴小鑽或可愛綴飾，作為每日佩戴的幸運珠寶。隸屬開雲集團（Kering）的華人珠寶品牌Qeelin，特別推出Xiao Q系列手鍊，系列名正是中文「小Q」的譯音，意思是「小巧可愛」，因此一系列18K金打造的綴飾都相當迷你，價格也更親民，約4萬元便能入手一件小珠寶。

▲Qeelin Xiao Q Wulu 18K 玫瑰金鑽石及紅寶石手鍊（左），Petite Yu Yi 18K 玫瑰金鑲鑽珍珠母貝手鍊43,500元。



▲Qeelin_Petite Bo Bo 18K白金鑲鑽及黑鑽石手鍊（左）46,000元，Petite Classic Bo Bo 18K白金鑽石及黑鑽石手鍊79,800元。



Qeelin新款Xiao Q系列手鍊彷彿照過縮小燈，將品牌標誌性的元素都變迷你了，例如象徵吉祥的葫蘆、代表萬事如意的如意鎖、祝福美好姻緣的金魚、充滿朝氣的舞獅、以及卡哇伊的貓熊，分別以鏤空線條勾勒輪廓，再點綴紅寶石與美鑽，成為細手鍊最搶眼的主角。



▲梵克雅寶Frivole迷你款式鑲鑽手鍊（左）123,000元，Sweet Alhambra鑲鑽手鍊91,500元。（圖／梵克雅寶提供）



梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）則愛從大自然取材，旗下鏡面拋光K金心形花瓣構成的花朵珠寶Frivole系列、幸運草圖案著稱的Sweet Alhambra系列，均有細手鍊的款式，饒富女人味又帶有幸運意涵，作為貼身珠寶再是何不過。

▲模特兒佩戴DIOR小巧秀氣的Mimirose珠寶白K金珠寶。（圖／DIOR提供，以下同）



▲DIOR Mimirose珠寶白K金鑽石手鍊，71,500元。

而不求具象設計、單純想要有小鑽妝點腕間，DIOR Mimirose系列手鍊集合3顆小鑽吸引目光，細看每顆寶石好似小花一般，全因與稻穗鑲嵌工藝融為一體，具功能性也有裝飾性，是品牌珠寶兩大代表作Mimioui系列和Rose des vents系列的綜合體。

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