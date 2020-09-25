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植村秀X航海王聯名聖誕彩妝太有梗！魯夫橡膠槍、喬巴藍波球變唇膏色號

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▲▼ 植村秀X航海王聯名聖誕彩妝太燒 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲植村秀2020聖誕彩妝找來紅翻全球的《航海王ONE PIECE》聯名，還沒上市就掀起轟動。（圖／品牌提供）

記者張毓容／台北報導

植村秀真的太會玩聯名！繼去年推出寶可夢聯名聖誕彩妝掀起一波「皮卡丘」熱潮後，今年又創新巔峰，找來紅翻全球的日本動漫《航海王ONE PIECE》聯手合作聖誕限定彩妝，包含無色限唇膏、眼彩盤、潔顏油、55刷、武士刀眉筆等經典明星商品，搭配印有滿滿ONE PIECE元素的限定包裝，還沒上市就讓廣大海賊迷、美妝控們瘋狂敲碗。全系列商品將於10/15於全台指定櫃點上市，讓人等不及想開搶。

▲▼ 植村秀X航海王聯名聖誕彩妝太燒 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼植村秀X航海王聯名聖誕彩妝太燒。（圖／記者張毓容攝）

▲植村秀 無色限唇膏（航海王限量聯名系列），NT$1,050。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

第一波釋出的主角以「無色限系列唇膏」為主，不僅換上魯夫、娜美、喬巴頭像的限定包裝，最特別的是唇膏色號更以這3大經典角色的密技招數命名，像是魯夫的「橡膠槍」、娜美的「天候棒」和喬巴的「藍波球」、「跳躍強化」等，都化身粉霧、釉光、極霧及聚光等各種質地無色限系列唇膏。

▲▼ 植村秀X航海王聯名聖誕彩妝太燒 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲植村秀 無色限粉霧保濕唇膏，#M orange pistol橘棕橡膠槍、#M gear flame漿果紅四檔；無色限釉光精油唇膏，#A OR570 red gatling血橙機關槍。（圖／品牌提供）

▲▼植村秀X航海王聯名聖誕彩妝太燒。（圖／記者張毓容攝）

▲魯夫「橡膠槍」（#M orange pistol橘棕橡膠槍）實擦試色。（圖／記者張毓容攝）

以魯夫的密技「橡膠槍」、「四檔」、「橡膠機關槍」為靈感推出了橙色、火焰色與橘紅色等3款。

▲▼ 植村秀X航海王聯名聖誕彩妝太燒 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）
▲植村秀 無色限粉霧保濕唇膏，#AM BR784棕紅天候術；無色限聚光豐潤唇膏，#LS maroon tempo栗棕天候棒。（圖／品牌提供）

以娜美的密技「天候密技」為靈感推出了緋紅色和褐紫色等2款。

▲▼植村秀X航海王聯名聖誕彩妝太燒。（圖／記者張毓容攝）

▲▼植村秀X航海王聯名聖誕彩妝太燒。（圖／記者張毓容攝）

▲植村秀 無色限粉霧保濕唇膏，#M BG975肉桂藍波球；無色限聚光豐潤唇膏，#LS nudy roseo落櫻繽紛裸。（圖／記者張毓容攝）

▲▼ 植村秀X航海王聯名聖誕彩妝太燒 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲植村秀 無色限聚光豐潤唇膏，#LS kung fu punch柔力強化橘；無色限釉光精油唇膏，#A RD163跳躍強化紅。（圖／品牌提供）

以喬巴的密技「藍波球」、「柔力強化」、「落英繽紛」、「跳躍強化」為靈感推出了肉桂色、珊瑚色、裸粉色和紅色等4款。

▲▼植村秀X航海王聯名聖誕彩妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼植村秀X航海王聯名聖誕彩妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲植村秀 航海王迷你唇膏，NT$2,000。（圖／品牌提供）

此外，植村秀還打包5款最熱賣經典色號推出航海王限量迷你版無色限唇膏組，包含#RD193、#RD163、#OR585、#BG954、#BR785，輕便迷你的尺寸連時下流行的小包、手拿包都沒問題，超好攜帶。

▲▼植村秀X航海王聯名聖誕彩妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）
▲植村秀 航海王迷你潔顏油，NT$1,500。（圖／品牌提供）

還有植村秀鐵粉最愛的潔顏油也推出迷你限定包裝組合，內含全新全能奇蹟金萃潔顏油、全新植物精萃潔顏油、櫻花萃釀淨透潔顏油、覆盆子超淨白潔顏油。

▲▼「國民洗面乳」哆啦A夢聯名款萌翻天。（圖／品牌提供）

▲「國民洗面乳」專科潔顏乳推出哆啦A夢聯名款。(圖／品牌提供，以下同)

除了植村秀X海賊王令人期待，今年聯名美妝都是強檔！陪伴著無數人長大、大人小孩都愛的傳奇漫畫角色「哆啦A夢」今年歡慶50週年，不僅跟許多服裝、配件和居家小物聯名，就連美妝保養品牌也跟上這波「哆啦A夢」潮，包含KISSME花漾美姬的明星商品「眉彩膏R」和「國民洗面乳」洗顏專科潔顏乳，哆啦迷們還不快鎖定起來！

▲▼「國民洗面乳」哆啦A夢聯名款萌翻天。（圖／品牌提供）
▲洗顏專科 超微米潔顏乳(哆啦A夢珍藏版)，120g，NT$125。

連續9年蟬聯日台銷售冠軍的洗顏專科超微米潔顏乳，不分男女老少都愛用，是不少人的第一支洗面乳，因此被封為「國民洗面乳」。今年適逢哆啦A夢50週年，專科特別推出「哆啦A夢珍藏版潔顏乳」，只在屈臣氏限定上市，聯名款瓶身上多了在泡泡裡歡樂玩耍的哆啦A夢，可愛到讓人捨不得使用。

▲▼「國民洗面乳」哆啦A夢聯名款萌翻天。（圖／品牌提供）

專科更特別打造限量「哆啦A夢日式手提袋」，多種表情哆啦A夢被包裹在專科泡泡中搭配藍色和風提袋設計，萌度爆表，重點是只送不賣！即日起於屈臣氏購買2支專科超微米潔顏乳（哆啦A夢珍藏版），即可獲贈限量哆啦A夢日式手提袋1只（數量有限送完為止）。

▲▼「國民洗面乳」哆啦A夢聯名款萌翻天。（圖／品牌提供）

▲KISSME 眉彩膏R 哆啦A夢聯名款，8g，NT$320。

日本全眼妝專家KISSME花漾美姬旗下眉彩連續三年獲得日本@cosme眉彩類最佳化妝品大賞的經典人氣商品「眉彩膏R」也推出DORAEMON聯名限定包裝，瓶身上印有限定的哆啦A夢圖案，更一口推出03奶茶棕、04自然棕、05焦糖棕、08霧灰棕四款眉色，可愛又實用。

►今年必備6大棕紅色唇膏！植村秀新色#598「糖釀柿紅」薄擦氣質爆棚

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彩妝, 2020, 聖誕彩妝, 聖誕限定, 植村秀, SHU UEMURA, 航海王, ONE PIECE, 聯名, 唇膏, 魯夫, 娜美, 喬巴, 潔顏油
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