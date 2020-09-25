視覺年齡少3歲！網搜最新「全能眼霜」，一瓶搞定眼周困擾

▲質地輕盈的全能眼霜是購入首選。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

「你今天看起來好累」、「黑眼圈、細紋好像越來越深」？你是不是也有這種困擾，再怎麼細心保養，還是讓眼周洩了底，隨著年齡增長和外在刺激加劇，紋路、鬆弛、黑眼圈、眼袋等不再是以年紀來區隔，一瓶全方位眼霜已成為保養必備。

隨著年齡增長，眼周肌膚彈力纖維生成驟減，造成肌膚緊緻度與彈性不足，不僅產生紋路，更使眼皮鬆弛；也由於眼周是微血管最多的區域，過度的外界刺激會使微血管擴張，當年齡增長使肌膚變薄時，就會讓血管顏色更為明顯，眼周因而顯得黯淡，水分滯留的現象也會更加明顯，形成黑眼圈與眼袋的困擾。

▲CLARINS 全效緊緻眼霜，15ml ，2,500元。

克蘭詩推出全效緊緻眼霜，以有機哈倫加那葉與金合歡等高達94%天然植萃配方，搭配超濃縮精華水凝乳質地，一抹高效修護，水感保濕滿點補充，輕盈直達肌底。進一步幫助修護、撫紋、舒緩浮腫、擊敗黑眼圈。

▲Bobbi brown 維他命完美眼霜，15ml，2,000元。

Bobbi Brown研發適合懶人妝前使用的眼霜，添加保濕複合物之外，更萃取出眼周專用的綜合維他命，一次完成眼周保養及妝前打底。急速補水，澎潤眼周肌膚，同時擊退早晨的浮腫暗沉，獨特的舒芙蕾質地，抹上化為水膜立即融入肌膚，完美貼合後續遮瑕底妝產品。

▲LANCOME 超緊顏白金緊緻抗痕眼霜，15ml，2,700元。

蘭蔻的超緊顏白金緊緻抗痕眼霜，延續太空抗引力超效科技， 更加入玻尿酸年輕因子，緊緻亮白一到到位。獨特雪酪質地，擦上肌膚清爽綿密不黏膩，使眼下平滑緊緻，同時緊緻肌膚輪廓線條。

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