龍山寺拜完月老先別走！快把鮮蚵魯肉飯、芋頭牛奶冰周邊美食吃一輪

來龍山寺拜拜一定要順便吃美食的！龍山寺站鄰近華西街夜市，除了有很多小吃外也有適合聊天的下午茶咖啡喔，快跟著MENU編輯來看看吧！

阿義滷肉飯

華西屆夜市的扛霸子就是小王煮瓜和阿義滷肉飯啦！併排在熱鬧的夜市中，看到長長的人龍就代表你找到了！阿義的招牌就是獨創的「鮮蚵魯肉蓋飯」，滿滿的新鮮蚵仔鋪滿整碗飯，撒上翠綠的蔥花，下面搭配肥肉偏多的滷肉及滷汁，整碗下來鮮味滿滿，推薦給愛吃海鮮的饕客！

▲（圖／美食客Wmy提供）

小王煮瓜

2020年再度入圍必比登街頭美食的小王煮瓜，可以說是龍山寺必吃！用餐環境明亮寬敞，招牌黑金滷肉飯和瓜仔肉湯一定要點，滷肉浸泡特殊滷汁後呈現深黑色光澤，非常下飯。瓜仔肉湯可以續湯，肉羹、瓜仔熬煮的湯底稍甜，搭配滷肉飯一起食用很滿足。

▲（圖／美食客joseph提供）

丸花豆倉

位於街角的一間咖啡廳，店內空間不大，招牌的伯爵茶布丁是許多饕客前往的理由，每桌限購一個，限量供應，建議早點前往避免撲空。布丁口感綿密，吃得到伯爵茶的香氣及一些茶葉，甜度適中很順口，布丁控一定要來嚐嚐！

▲（圖／美食客jian愛吃美食提供）

在在ZOIZOI

在在以販售港式餐點為主，價格平實，從飯麵類到點心類都有。店面空間較小，用餐時段需要排一下隊伍。午餐肉煎蛋飯放了大塊的午餐肉，把蛋划開後，飯與蛋液拌在一起食用超滿足！點選主餐加點飲料也有優惠喔！

▲（圖／美食客Maylada Wanitchotikarn提供）

自自ZIZI

為「在在」老闆開設的二店，有別於在在ZoiZoi較為平價樸實的路線，自自以販售更為精緻的港式甜品為主。店面採用全預約制，一組客人限兩位，低消200元。規則多卻不影響它火紅的程度，最熱銷的就是聖代系列了，價格偏高，每客$400-$500不等，但用料非常實在，會依據季節不同更改菜單，要拜訪前記得先查詢營業資訊喔！

▲（圖／美食客浿淇朵提供）

冰雪糖冰舖

龍山寺最著名的冰店非冰雪糖冰舖莫屬啦！下午人潮絡繹不絕，店內空間不算小，流動率快。招牌超級芋頭牛奶冰非常浮誇，整體冰品以芋泥、蜜芋頭、芋圓、地瓜圓、湯圓為主體，挖開後傾瀉而下的芋泥看起來非常誘人，冰涼QQ口感很上癮。

▲（圖／美食客Andrea提供）

小南鄭記台南碗粿

紅了一甲子的碗粿店！QQ軟軟的現蒸碗粿，淋上店家特製的獨門醬油膏，挖下後內餡包覆滿滿的紅蔥頭、蝦米、肉燥等，整體口味甜甜鹹鹹，還可以自己加入大蒜、辣椒、胡椒等配料增添風味。份量偏小，可以與湯品一起食用。

▲（圖／美食客上醬女提供）

圖、文／MENU美食誌

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