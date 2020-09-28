全台涼麵排行榜TOP 10！嘉義的加白醋、24小時營業名店必吃

天氣熱就是要吃涼麵啊！全台涼麵要吃哪一家？快來看TOP 10排行榜！

TOP 10／陳家涼麵

台北市松山區

位在捷運南京三民站附近的陳家涼麵，因為許多藝人愛吃而聞名，除了週日公休之外天天都24小時營業，隨時想吃都可以來！具有45年歷史，號稱是三合一湯的創始者，涼麵上的麻醬以醬油、糖水、大蒜、麻醬黃金比例調和，就是如此簡單不花俏的風味讓人可以天天吃！

▲（圖／美食客Dai提供)

TOP 9／雙營涼麵

中壢區中央東路

加雞絲只要5元好佛！這家涼麵有原味、辣味、蒜味、蒜辣味，以麻醬風味為主，蒜味為輔的醬汁非常濃郁，麵條彈牙搭配小黃瓜和蘿蔔絲吸起來很清爽啊，增加雞絲口感也很豐富喔！另外，店家還有販賣壽司、炒麵，選擇多元值得一訪！

▲（圖／美食客TammyChou提供)

TOP 8／凉面四味果汁

嘉義市西區

嘉義人都吃這家！使用白麵寬麵條的涼麵加上麻醬、白醋（美乃滋），最道地的嘉義涼麵就是長這樣，白醋完美的附著在麵條上，不是想像中的甜膩味道應該滿多人都可以接受，在地人從小喝到大的四味果汁，有木瓜、芭樂、檸檬、鳳梨等味道，超豐富好喝！

▲（圖／美食客Amigo挑嘴的吃貨。食話食說提供)

TOP 7／崇文錦魯麵

嘉義市東區

嘉義人推薦涼麵店家之一！涼麵的白醋酸味很明顯，藉此把麻醬的蒜味提升成鮮明的口感，搭配寬麵條吃起來很滑順，其實這間是以羹麵起家的老店，羹麵的湯底清澈，使用油麵煮到稍微軟嫩吸飽湯汁，清甜口味就算夏天吃也很不錯喔！

▲（圖／美食客毛怪與雲提供)

TOP 6／二丫頭麻辣涼麵

嘉義市東區

嘉義涼麵再來一家！這家可以選圓或扁的麵條，大量的蒜泥、麻醬、美乃滋加上大份量的麵，吃起來就是爽快，記住！千萬不要忘了自行加麻辣醬，麻香將涼麵提到另一個不同層次，敢吃辣的吃貨不要錯過。

▲（圖／美食客利亞餵食記提供)

TOP 5／懷珍饌精緻涼麵

桃園市春日路

這家涼麵也是帶有醋香的口感，濃麻醬搭配大量生蒜泥又嗆又好吃，店家特製的辣醬受到許多吃貨們的喜好之外，這裡還有淋芥末醬的超嗆辣吃法，不怕嗆的重口味的吃貨趕快來挑戰！

▲（圖／美食客肥吃布可提供)

TOP 4／劉媽媽涼麵

台北市松山區

台北夜貓的熱門宵夜之一，菜單上的品項很簡單，就只有涼麵大小份、湯以及荷包蛋、蔥蛋等選擇，吃涼麵來一顆蛋完全撫慰深夜人的心情，且芝麻醬為主的口感單純又美味啊！

▲（圖／美食客JerryLiu提供)

TOP 3／北門室食 NO.40 BEIMEN

新竹市北區

煎餅果子配涼麵？一點都不衝突！這間店主打創意涼麵、煎餅果子、乾拌麵以及蔥油雞等各種小食，略帶日系文青感的形象更能享受吃美食的氛圍，涼麵不只有川味麻辣還有泰式、韓式口味，每種口味都超特別，想吃吃看不同於傳統的口味一定要來這間！

▲（圖／美食客Athena提供)·

TOP 2／黃記涼麵涼圓

嘉義市東區

唯一進前三名嘉義涼麵是這家！涼麵的醬底有和風醬、沙茶和麻醬，甜中帶鹹的滋味讓人難以忘懷，且這裡除了有白醋涼麵之外還有供應涼肉圓，涼肉圓類似彰化肉圓只是吃冷的，但口感一樣彈Ｑ喔！

▲（圖／美食客Amigo挑嘴的吃貨。食話食說提供)

TOP 1／福德涼麵

台北市中山區

今年涼麵冠軍出爐！距離捷運南京復興站不遠的福德涼麵，24小時營業，深夜總是大排長龍，傳統麻醬涼麵主要有麻醬、香油、蒜泥、小黃瓜，拌勻之後就是一道令人難忘的深夜美食，此外還有炸醬和榨菜肉絲涼麵可以選喔！

▲（圖／美食客凱莉涂提供)

圖、文／MENU美食誌

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