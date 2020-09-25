許光漢CK JEANS「男友風帥照」曝光　對上張藝興猛烈六塊肌沒輸

▲許光漢出鏡Calvin Klein Jeans秋冬亞洲形象廣告，最新帥照曝光。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

男星許光漢人氣高漲，日前一口氣接下Bobbi Brown、PUMA、PANDORA等超過9個品牌代言，近日終於迎來他出鏡的Calvin Klein Jeans秋冬亞洲形象廣告，只見許光漢換上休閒輕鬆的「男友風造型」，精緻五官張張宛如大片，與同樣高人氣的CK UNDERWEAR代言人張藝興並駕齊驅，絲毫不遜色。

▲許光漢演繹BODY STRETCH丹寧系列，一舉一動男友力爆棚。（圖／品牌提供）

許光漢因《想見你》晉升國民男友，日前威風拿下Calvin Klein Jeans大中華區代言人，於近日釋出秋冬形象照，此次拍攝選擇在室內場景，一舉一動都是「女友視角」，傳遞最真實無偽的模樣。

鏡頭下，許光漢以BODY STRETCH丹寧系列出鏡，運用簡單的白色帽T搭配牛仔外套，並且時而披上外套、時而回眸，多種角度都是零死角，露出深邃五官和迷人電眼，讓粉絲大呼驚艷。換個造型，許光漢再以紫色Logo帽T出鏡，俏皮戴上帽子坐在椅子上，即便背景沒有多餘修飾，表現力仍是亮眼。

▲品牌UNDERWEAR代言人張藝興參與拍攝，大秀六塊肌；南韓明星情侶檔泫雅Hyun A與金曉鐘DAWN也是主角。（圖／品牌提供）

不光是許光漢，品牌也請到UNDERWEAR代言人張藝興拍攝，以經典ICON和PERFECTLY FIT FLEX彈性透氣系列大展緊實身材，配上立體六塊肌，讓人臉紅心跳；同時也有南韓明星情侶檔泫雅Hyun A與金曉鐘DAWN擔任主角，呈現情侶在家最自然親密的一面。然而許光漢在眾星夾擊下還是受到粉絲好評，直呼：「男友力爆棚」、「已存圖」、「表現力太好了。」