台南5間咖啡廳地圖！搭配貝果拼盤、生乳酪蛋糕　找回丟失的慢活

▲（圖／IG@butternba、@rakuhuang）

來過台南幾次，越來越發覺這座城市的迷人之處，除了古巷小吃外，最令人享受的就是這裡不疾不徐的慢活步調，你可以悠閒地漫步在國華街，也可以到安平港邊吹風走走，或是索性找一間喜歡的咖啡廳待下，靜靜地啜飲咖啡，感受連空氣中都瀰漫著的愜意美好。

本篇將推薦 5 間編輯很喜歡的台南咖啡廳，每間都各有特色，等著你去親身造訪：

1. Barista_ray 睿咖啡(台南美術館二館旁)

▲（圖／IG@edison_711、@sneat20）

「Barista_ray 睿咖啡」原本是在國華街的行動咖啡館，後來決定成立店面，落腳在五角形純白建築的台南美術館二館對面，店面不大，以外帶咖啡為主，經常會看到店外騎樓的長凳坐滿著人。

你可能會想問不就是間普通的咖啡店嗎？為什麼吸引這麼多人呢？答案是，這裡的店主是曾獲得咖啡拉花比賽冠軍的咖啡師張睿本人！他不張揚地在這裡實踐他對咖啡的熱情，以一杯百元不到的咖啡，為大家帶來專業的拉花創作，如果你想一賭大師級的作品，那可記得要點熱拿鐵才行唷！

編輯悄悄話：這裡還有個人氣品項「芭樂咖啡」，真沒想到這兩個看似不相關的元素竟然可以碰撞出這麼搭的驚豔滋味阿！

2. 自己的房間

▲（圖／IG@yanwen1012、@xbe___）

第二間「自己的房間」位於赤崁樓附近，光聽店名第一直覺就讓人想到吳爾芙說：「女人要有自己的房間，和一筆屬於自己的錢。」時至今日，編輯覺得應該還要多加一句「女人也都該擁有與自己獨處的咖啡時間！」每隔一段時間，放下身上的多重角色，只專注在與自我的對話。

而「自己的房間」無疑是你的好選擇之一，不走浮誇的網美系裝潢，甚至門口低調得沒有顯著的招牌，但裡頭的空間營造得質樸舒心，還有滿櫃書籍可以翻閱。這裡主打的甜點為生乳酪系列蛋糕，每天都會推出不同的口味，搭上放著鮮花擺飾，既美得動人，又能帶來一天的好心情。

編輯悄悄話：店內的黑糖飲品也相當受歡迎，上頭厚厚一層膨起的烤黑糖，看著眼裡療癒，喝在嘴裡香甜！

3. 最初的地方

▲（圖／IG@rakuhuang、@jack.at.tainan）

接下來要介紹的「最初的地方」，是上一間「自己的房間」的姊妹店，編輯實在很喜歡它們的店名的命名方式，如果說自己的房間是提供你一個靜下心獨處的場所，那最初的地方就是邀請你，無論是誰都放下沉重的包袱，一起找回初心，回歸原始的模樣。

▲（圖／IG@uglygirl5757）

值得一提的是，有別於一般咖啡廳，這裡相當親子友善，總共兩層樓的設計，二樓為整層的榻榻米的溫馨座位區。牆上擺放著繪本童書，廁所也貼心地準備了小朋友專用的小馬桶。在餐點的部分，比起自己的房間，多了「貝果拼盤」和湯品的選項，不管是當作早午餐還是點心都很適合。快約姊妹或是帶著小孩，一起到「最初的地方」吧！

編輯悄悄話：最初的地方在巷弄內，停車比較不方便！建議將車子停在附近，再徒步走進來唷~

4. 二子咖啡 asleep coffee bar

▲（圖／IG@juxst.x、@shaylaaa_f.y）

倘若你是個不喜歡受打擾，或是剛好喜歡在夜深人靜時出門溜達，那麼一定要把這間收進口袋名單。「二子咖啡」靠近成大，隱藏在不明顯的勝利路二樓，走上階梯便可以看見門口立牌寫著：「二子咖啡屬於安靜場所，不適合聊天聚會」。

這裡從下午一點一直營業到午夜一點，提供好吃的甜點蛋糕和安靜的質感環境，安放旅人渴望休憩的心，與每一個堅持原則、需要擁有自己空間的你。

編輯悄悄話：既然開到深夜，又叫做 coffee bar，這裡當然也有精釀啤酒可以點！微醺不醉的時候可謂最迷人。

5. 古董咖 Antique cafe

▲（圖／IG@_.mmmine、@guo_tainan_fooddiary）

最後若你有其他的旅遊行程安排，沒有辦法花上太多時間在以上幾間咖啡廳，那就來「古董咖」，享用一頓豐盛的早午餐吧！

古董咖 Antique cafe 顧名思義是由古董、雜貨與咖啡三者組成的複合式空間，實在很難想像在台南的巷弄中，有著這麼間具特色的選品咖啡店，就好像走入了平行時空，來到歐洲鄉村小鎮一樣，卻又與這座古城的氣質不相違和。

編輯悄悄話：這裡的內用位置十分有限，建議如果有計畫要來的話，一定要訂位！

咖啡廳之所以這麼使人著迷的其中一個原因，大概就是每一間都有著自己的個性和風格，這是無論如何都不會被取代的地方！下次有機會來到台南，不妨也把這幾間咖啡廳排進行程之中，相信親臨現場，便一定會懂得編輯的言外之意。

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