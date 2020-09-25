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蔡詩芸「失心瘋買包」破10萬觀看　喊王陽明來付錢就為D-Styling

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▲▼ TOD’S 。（圖／品牌提供）

王陽明、蔡詩芸夫妻檔搶先體驗TOD’S 「My Styling」包款訂製活動。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

義大利品牌 TOD’S 旗下經典除了豆豆鞋，就屬黛安娜王妃喜愛的 D-Bag了，2019 年春夏品牌經過異材質拼接等工藝變奏推出D-Styling 包，輪廓外型更加優雅，本季則迎來「My Styling」訂製活動，請到王陽明、蔡詩芸夫妻檔搶先試玩，並釋出搞笑片段，短短2天就超過10萬人觀看。

當年黛安娜王妃手提D-Bag的畫面已成經典，簡約大方的包款拼貼上品牌壓印的 Logo，舉手投足盡顯優雅。2019 年春夏，再透過皮革揉製技術、異材質拼接打造出 D-Styling Bag，多了蝴蝶流線設計，讓包身更氣質出眾，且三種尺寸很實用。

▲▼ TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲▼ TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲蔡詩芸拍攝買包全過程，從腳本、攝影、現場擺設都自己來。（圖／品牌提供）

而客製化需求是近年來趨勢，於是TOD’S繼訂製豆豆鞋之後，再為D-Styling打造訂製服務，王陽明、蔡詩芸夫妻檔當然不能錯過搶先體驗的機會，同時釋出俏皮影片，且不假他人之手，蔡詩芸從腳本、攝影、現場擺設都自己來。

▲▼ TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲▼ TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲▼ TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲D-Styling包從尺寸、包身及提把的皮革材質及顏色都能自行選擇，蔡詩芸購物清單，Holly 藍色豹紋手提包NT$85,800；T Timeless 光滑牛皮手提包 NT$78,300。（圖／品牌提供）

影片中蔡詩芸到TOD’S 逛街購物，宛如電影「購物狂的異想世界」，把喜歡的單品一次打包，主角D-Styling包從尺寸、包身及提把的皮革材質及顏色，包含縫線、邊漆和內襯都可依個人喜好選擇。蔡詩芸更烙印字母縮寫「DZ」， 買得不亦樂乎，但老公王陽明在旁邊捏把冷汗直搖頭，最後寫下「謝謝Dizzy 帶我來買單」，讓粉絲哭笑不得。

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關鍵字：

TOD’S, 蔡詩芸, 王陽明, 黛安娜, 王妃, D-Bag, 訂製, My Styling
fashion.net

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