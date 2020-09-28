居家植物讓人瞬間療癒！種類、擺放位置有學問　選對才能活化空間

▲（圖／Pinterest@ gazetadopovo.com.br、@ apartmenttherapy.com）

植物有種莫名的療癒力，總是能讓人感到放鬆、心情變得愉悅，植栽也是居家佈置中非常適宜的好幫手，不但能讓家中變得生意盎然，也能消除異味，讓空氣變得清新，另外，也能點綴居家空間，成為色彩搭配的元素之一。然而居家空間的植物不是隨便放、有放就好，根據不同的空間，搭配不同大小、種類的植物也是一門學問，就讓我們來了解一下吧！

1.客廳

▲（圖／Pinterest@ receno.com）

客廳通常是家中面積最大的場域，是全家人最常待的空間，也是最常用來接待客人的地方，相當於是整個家的門面，除了擺放許多大型家具，像是沙發、茶几、電視等，也是最適合擺放大型植栽的地方，例如發財樹、葉門鐵、虎尾蘭、天堂鳥等大型植物，落落大方的葉片彷彿傳達了迎賓的熱情，充滿了生意與活力。若是家中坪數比較小，則可以選擇在桌邊、牆面擺放小植物，像是一般小盆栽、多肉植物等，避免影響行走動線。

2.廚房

▲（圖／Pinterest@ housebeautiful.com、@ bobedre.dk）

用來烹煮食物的廚房，勢必逃不過油煙瀰漫問題，因此在這裡擺放植物是再適合不過的，可利用植物的特性消除不良氣體，製造清新好空氣。而且廚房裡水源近，也構成適合種植植物的條件。如果廚房光線充足，不妨可種植香草或食材類的植物，需要使用時可以隨手摘取，不用時也可以當作芳香劑，讓廚房變身明亮芳香的場域，不再是油油膩膩、讓人不想靠近的地方。

3.臥室

▲（圖／Pinterest@ kelseyinlondon.com、@ etsy.com）

臥室是用來休息和放鬆的地方，佈置好的睡眠環境非常重要，雖然植物擁有淨化空氣的能力，但有些植物不僅是吸收二氧化碳，在夜間也會吸收氧氣，特別是大型、闊葉植物更是如此，若放在臥室裡，可能會對人有不好的影響，因此選擇植栽時要特別小心，盡量以小型植栽為主。另外，應盡量不挑選香味過濃的植栽，如百合、夜來香，避免影響睡眠品質。建議可以擺放的植物為小型常綠植物，或是水耕植物、多肉植物等。

4.衛浴

▲（圖／Pinterest@ actitudfem.com）

衛浴是我們經常使用，卻最容易忽略的地方，總是覺得浴室裡臭氣薰天、幽閉陰暗而不想靠近？試試將植栽放進衛浴做擺設吧！衛浴空間是濕氣重、溫度高的地方，適合擺放在這裡的植物必須是喜歡高濕度、耐高溫的植栽，如最常見的黃金葛、富貴竹、白鶴芋、波士頓蕨、鐵線蕨等等，這些耐水、耐陰、耐高溫的植物不需要太費心照顧，也能生長得很好，只要放個幾盆，就能讓整個衛浴空間都充滿活力、消除異味。

綠色植物真的很神奇，雖是小小一株卻能讓空間充滿生氣，在綠化環境與過濾空氣之餘，也讓人心情變得開朗，無論是放在哪個地方，都能發揮到最大功效，想要體驗看看綠植的療癒力究竟有多神奇嗎？趕緊開始運用植栽來佈置居家空間吧！

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