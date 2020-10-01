療癒是一段自我認識的旅程！勇敢接受不完美　才能找到方向學習修正

▲（圖／《徵婚啟事》劇照）

我們都需要被療癒。主要的原因，來自於人生總有太多的無奈和不愉快，需要一點正向的力量，將不斷偏離本質的我們，拉回正規的道路上。對於療癒的管道，有些人藉由文字的渲染力，在字裡行間感受歷練；有些人透過音樂的擁抱，在抑揚頓挫宣洩情緒；有些人選擇與自己獨處，在沉靜的角落找回自我，在一次次與心靈互動的經驗累積，便是一步步自我認識的過程。

認識不只是表面，而是要深入心坎

▲（圖／《噬罪者》劇照）

記得每次融入新環境時，那短暫片刻的「自我介紹」嗎──以禮貌的笑容，面對那些陌生的臉孔，礙於時間的關係，只能暫且流於表面，用一張無傷大雅的形容詞，讓大家認識自己。

換個角度思想，倘若今天要自我介紹的對象是自己，沒有任何時間的限制，你會怎麼說？是一樣短短的幾句描述，還是全面性的闡述？這是一個非常適合啟發「自我認識」的方式，想像著我們是一位科學家，正在研究名為「自己」的內心世界，一一拆解所有組成「自己」的元素。

接受那些不完美，你將會更愛自己

▲（圖／《徵婚啟事》劇照）

人，真的一點都不完美。翻開大家時常說的「缺點大全」：易怒、暴躁、魯莽、衝動、沒耐性、情緒化…，再與自己或者身邊的人相互對照，發現這些缺點不僅很常見，甚至幾乎 24 小時都充斥在生活周圍。

當我們在面對失敗與挫折時，這些缺點會更加顯露無疑，利用當下難過、脆弱的時候，再狠狠地逼迫我們面對現實。缺點、挫折，都屬於人生不完美的部分，但卻因為它們的存在，能夠讓我們有非常明確的方向，得以不斷學習、修正，「調和」出那個最喜歡的自己。

每一天都是學習，創造生命的價值

▲（圖／Pexels@Isabelle Taylor）

受挫並不可怕，可怕的是不願意面對自己的失敗、不願意接受自己真的做錯了、真的搞砸了；當陷在負面的思想裡越久，所看到的一切當然就會醜陋無比，你可能無法再對人產生信任、可能不願敞開心房，也可能開始活在自己的世界自怨自艾。

所謂「解鈴還須繫鈴人」，自己打出來的死結，只能靠自己解開。我們要學習的，是把傷痛、難受都視為理所當然，唯有勇敢正視我們的不足，才能藉由不斷自我療癒、自我學習的過程，尋求人生的其他出口：要相信身而為人的價值，不是只單單限於某個層面。

療癒這段路，有時很舒適溫暖，有時則宛如驚濤駭浪、不得安寧。然而，暴風雨後勢必會撥雲見日，運氣好的話或者還能看見彩虹！走過療癒，我們更加認識自己，也更加深信內在的勇氣和毅力，會不斷地支撐我們，成為更好更棒的人！

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