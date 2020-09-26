這組真的欠收藏！《神隱少女》稀有神明盒玩　腐爛神實體化莫名可愛

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自這個月日本動畫「吉卜力工作室」於官網開放400張免費劇照供下載後，無論打開Facebook或推特，都是湧入滿滿的「吉卜力大喜利系列梗圖」，而吉卜力商品專賣店「橡子共和國」也抓緊商機，趁著這波熱潮準備放火燒一燒粉絲們的錢包，推出「神隱少女神明系列盒玩」，以劇中神明為主角，全系列共七款造型及一款隱藏版角色，讓你一次收藏起來！

▲日本「橡子共和國」推神隱少女神明系列盒玩，全系列共八種造型。（圖／翻攝自ghibligoodsfan.com）

＃無臉男

想到神隱少女，當然忘不了這位角色個性鮮明的「無臉男」，不管是一口吞下眾多食物的模樣，還是從肚子裡變出金子的特殊能力，都讓大家對於他的神秘更是好奇。

▲神秘的無臉男讓人永遠猜不透他白色面具背後的喜怒哀樂。（圖／翻攝自橡子共和國官網，下同）

＃白龍

帥氣的白龍俘獲一大票女孩的心，溫暖程度根本是滿分男友的最佳寫照，而他原本其實是掌管「琥珀川」的河神，無論是人形還是神形，都是如此迷人。



＃腐爛神、河神

應該沒有人看完整部動畫還不記得祂，光看畫面就能想像那股惡臭對於嗅覺的刺激，「腐爛神」這款的設計超級逼真，連身上泥淖之中的腳踏車、垃圾都清楚可見；令人印象深刻的腐爛神，沒想到真面目竟然是被河川所污染的「河神」，進入湯屋洗淨身體後馬上恢復原形。



＃御白神

同樣是湯屋的客人，外型超像白蘿蔔胖嘟嘟的超可愛，轉身背面是穿著紅色兜襠布，巨大的身形直接和靜悄悄的個性成了反差萌。



＃大鳥神

雖然戲份不多，但仍然擁有大票粉絲的「大鳥神」真的超級萌！這款眼睛稍稍做成外開的樣子，讓祂整體傻萌度爆表。

＃春日神

動畫一開始藉由眾多「春日神」的隊伍營造出「神隱少女」裡另一個世界的神秘感，低頭沈思的模樣讓人對於這個奇幻世界的好奇心大大提升。





「神隱少女神明系列盒玩」全系列共八款，單扭一隻售價為920日幣（約NT$256），一盒定價為7,360日幣／（約NT$2,042），預計於10月開始發售。

繼「神隱少女」後，同樣深受吉卜力粉絲喜愛的作品「霍爾的移動城堡」也推出了限定商品「霍爾的移動城堡西洋鏡」。不得不說這一顆的做工真的特別細緻，城堡上所有細節都清晰可見，無論是房子的結構還是牆上每一條紋路都雕刻得十分逼真，仿佛整個房子真的活過來一樣。除了能360度觀賞之外，接上電源後整個城堡隨之點亮，所有的燈在原本神秘的房子軀殼中綻放，最吸睛的絕對是大小朋友都喜愛的「卡西法」，在電源接上後像被燃燒似的出現在房子上，讓人大大讚嘆設計者的巧思，定價為19,800日幣（約NT$5493）。

▲吉卜力工作室推「霍爾的移動城堡西洋鏡」，做工非常精緻。（圖／翻攝自Ghibligoodsfan.com，下同）



▲接上插頭後「卡西法」馬上就出現在眼前。

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