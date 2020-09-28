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「情感才是超越時間的存在」《在咖啡冷掉之前》道出奇幻、感人的故事

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▲在咖啡冷掉之前劇照。（圖／女子學）

▲（圖／《在咖啡冷掉之前》劇照）

改編自同名日本暢銷小說的《在咖啡冷掉之前》，講述在一間神祕的咖啡廳，只要坐在特別的座位上，便能回到過去，藉以了結過往遺憾。然而，穿越到過去的時間限制為「咖啡冷卻之前」，且必須在咖啡趨於常溫前一飲而盡，否則靈魂將永遠困在過去；此外，穿越到過去所做的一切，都無法改變未來已發生的既存事實。

全片由四篇故事所構成，分別是〈戀人篇〉、〈夫婦篇〉、〈姊妹篇〉、〈母女篇〉，由有村架純領銜主演，波瑠、伊藤健太郎、吉田羊、松重豐等人，各自詮釋懷有傷痛的人們，因未能及時把握而造成無盡的遺憾，在這間神祕的咖啡廳內，展開次次奇幻的穿越，訴說段段令人聲淚俱下的故事。

愛情關係中的熠熠生輝，不應只是染上對方希望看見的光采

▲在咖啡冷掉之前劇照。（圖／女子學）

▲（圖／《在咖啡冷掉之前》劇照）

劇中，高竹佳代（藥師丸博子飾）與房木康徳（松重豐飾）為結婚多年的老夫老妻，二人的生活因為佳代失智症的發作，導致康徳漸漸失去丈夫的身分，淪為一個甘願付出的照護者。因想起妻子曾想說些什麼，康德決定穿越到妻子尚未發病前的某日，也在此時理解妻子想說的，不過是希望對方能在自己漸漸變得迷糊時，能以妻子的身分被對待著，希望二人能做一輩子的夫妻。

康徳對妻子的照顧模式中，可想像二人從老夫老妻，成了照護者與失能者的關係，長期下來二人間深厚的愛意，也將磨滅彼此熱忱，也抹煞了妻子存在於世界的身分。單方的付出是種自認為的滿足，可能是對對方的愧疚或私慾的追求，將愛化為一種「投射」，或許對方在這樣的愛情關係裡熠熠生辉，卻也在關係中染上了不屬於自己的顏色，綻放出的只是付出者希望看見的光采。

該篇最後，康徳在佳代每日的錯愕中，告知了她身為丈夫的身分，既然忘了自己是誰，那便在每天的開始都做一次求婚吧。

歲月不因外物而滯，卻因情感串聯彼此時間

▲在咖啡冷掉之前劇照。（圖／女子學）

▲（圖／《在咖啡冷掉之前》劇照）

《在咖啡冷掉之前》的四篇故事，緊密地扣著失去、悔恨與珍惜，它並沒有訴說什麼耳目一新的大道理，而是運用簡單明瞭的情節，單純呈現多篇扣人心弦的故事。倘未曾經歷失去的苦痛，又何能理解珍惜的意義，電影給予觀眾某種美好想像，假若人有機會能夠回到過去，說出未曾說出的遺憾，該會是多麼美好的事？

明知不能達成的美好想像，更凸顯了錯失的殘酷，〈戀人篇〉中的因猶豫導致真愛的錯失、〈夫婦篇〉中的丈夫只會在長照中抹滅二人情分、〈姊妹篇〉中的姐姐將獨自留下愧對妹妹的悔恨。歲月不因外物而滯，卻因情感串聯彼此時間，《在咖啡冷掉之前》使人回頭思考過去的作為，縱使過去無法改變，但能夠以此影響未來。

延伸閱讀：

當記憶消失了，愛還在——推薦 5 部逼哭人的失智症主題電影

「每個人心底最深的連結」：以家為軸的 3 部日本電影 ，一同靜心品味生活中的平淡與瑣碎

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 在咖啡冷掉之前, 夫妻, 失智症, 愛情, 日本
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