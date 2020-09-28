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包．開箱／VALENTINO放大版「口金包」激萌！　一推就開懶女孩最愛

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▲VALENTINO SUPERVEE NAPPA開箱仔細看   。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

時序入秋，各大品牌紛紛迎來全新包款，這回《ET FASHION》包．開箱就為大家揭曉話題性的VALENTINO SUPERVEE NAPPA「口金包」，不僅將大大的金扣「V」注入其中，宛如錢包放大版，軟萌可愛的外型直接佔據少女心！

▲▼ VALENTINO SUPERVEE NAPPA 。（圖／翻攝自官網）

▲▼ VALENTINO SUPERVEE NAPPA 。（圖／翻攝自官網）

▲早秋SUPERVEE NAPPA口金包無敵可愛 。（圖／翻攝自官網）

「口金包」歷史悠久已經超過百年，當年除了有招財含義，復古不退流行的造型更是經典，直至今日在各大品牌新款中都能看到口金包的縮影，VALENTINO 也在今年（2020）早秋推出一系列SUPERVEE NAPPA口金包， 「口金」最初指的是包包上用於開關的五金零件，VALENTINO則將該巧思結合耀眼的金色「V字logo」 展開，輕輕推開就能輕鬆置物，沒有多餘拉錬輔助，和零錢包一樣的開袋方式，適合懶女孩入手，既可愛又方便。

▲▼ VALENTINO SUPERVEE NAPPA 。（圖／翻攝自官網）

▲▼ VALENTINO SUPERVEE NAPPA 。（圖／翻攝自官網）

▲賦予可拆肩帶豐富背法。（圖／翻攝自官網）

而外觀上頗有女孩們最愛的枕頭包效果，柔軟質地帶來療癒的觸覺享受，搭配下寬上窄的輪廓兼具實用性，不用擔心受到擠壓，且包小容量卻不小，為整體可愛度加分許多。再加上酒紅色的撞色內裡，搭配紅金Logo，完美符合創意總監Pierpaolo Piccioli柔中帶剛的潛質，百看不膩。

▲▼ VALENTINO SUPERVEE NAPPA 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ VALENTINO SUPERVEE NAPPA 。（圖／翻攝自官網）

▲SUPERVEE NAPPA 口金包，（中）NT$84,000；（小）NT$54,500。（圖／翻攝自官網）

除了充當手拿包使用，SUPERVEE NAPPA更賦予可拆式肩帶，以細長金錬呼應金色大V，為包款悄悄注入奢華氣息，同時滿足肩背、手拿多重需求。另外，包款提供深色蜜桃粉、天空藍、黑色、金色等豐富配色，中款以及迷你尺寸相互疊加，足以讓人陷入選擇困難。

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包開箱, VALENTINO, SUPERVEE, NAPPA, 口金包, 秋季, 早秋, 包包
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