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好想養一支！「皮卡丘充氣娃娃」就像小寵物　當椅子、靠墊超舒適

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編輯／Emily　圖／翻攝自jamstore.jp、takaratomy-arts.co.jp

想要養一隻寶可夢當寵物，應該是很多《精靈寶可夢》粉絲的願望，最近日本品牌Jam Store就推出一款「皮卡丘充氣娃娃」來讓大家美夢成真！這隻皮卡丘體型跟真的寵物差不多，小孩、大人都可以騎在上面玩，也能枕著當靠墊，可愛的造型直接讓人融化。

▲皮卡丘充氣娃娃。（圖／翻攝自jamstore.jp）

▲皮卡丘充氣娃娃。（圖／翻攝自jamstore.jp）

「皮卡丘充氣娃娃」有著長耳朵、圓圓身型，就像直接把他從動畫裡搬出來一樣，它是一款類似跳跳馬的玩具，呈現四肢著地的姿勢，長、寬、高為470×370×500mm，可以承受100公斤的重量，所以不只小孩，大人也能放心的騎在上面，擺在家就像養了隻小萌寵，療癒度滿分。

▲皮卡丘充氣娃娃。（圖／翻攝自jamstore.jp）

▲皮卡丘充氣娃娃。（圖／翻攝自jamstore.jp）

除了可以當玩具、椅子，也能拿來當靠墊，坐在地板上滑手機，需要一個支撐點時，就很適合靠在皮卡丘身上。

▲皮卡丘充氣娃娃。（圖／翻攝自jamstore.jp）

而且這款娃娃還會散發香氣，放在家中能讓清新的森林香氣充斥整個空間，讓人能真正的舒緩、放鬆。

▲皮卡丘充氣娃娃。（圖／翻攝自jamstore.jp）

▲皮卡丘充氣娃娃。（圖／翻攝自jamstore.jp）

充氣式的設計也很方便，不用時可以收回盒子裡，完全不怕佔空間，「皮卡丘充氣娃娃」售價8,250日圓（約台幣2,287元）。

▲皮卡丘充氣娃娃。（圖／翻攝自jamstore.jp）

喜歡《精靈寶可夢》的話，日本玩具公司T-ARTS配合即將到來的萬聖節，也推出一系列穿了萬聖節裝扮的寶可夢扭蛋，皮卡丘頭戴巫師帽、身上背著南瓜桶去討糖的模樣萌翻，另外還有電、惡系寶可夢「莫魯貝可」和長得像柯基犬的「來電汪」，每一款都各有兩種配色，總共六種款式可以蒐集。扭蛋一顆售價200日圓（約台幣55元）。

▲皮卡丘充氣娃娃。（圖／翻攝自jamstore.jp）

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關鍵字：

皮卡丘, 精靈寶可夢, 寶可夢, pokemon, 充氣娃娃, 擺設, 跳跳馬
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