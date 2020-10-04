今晚我想來點「嬰兒小籠包」！IG詭譎藝術家人體造型食物超逼真

編輯／ChiNg 圖／IG@qimmyshimmy授權提供

新加坡IG藝術家QimmyShimmy擁有二十萬的高人氣，讓她脫穎而出的是那帶有詭譎氣息的創造力，作品包含內臟、大腦、嬰兒五官等造型的食物，徹底顛覆大眾對於藝術與食物之間連結的想像，個個既逼真又細緻的作品讓人看了頭皮發麻，網友驚呼：「是什麼讓你的腦袋裡浮現這些怪誕又邪惡的畫面？」，對此QimmyShimmy一再聲明：「永遠不要羞於喜歡那些會帶給你快樂的奇怪事物，這些只是我的作品。」更幽默的與粉絲互動：「歡迎跟我打招呼，我不會吃了你！」

＃日式料理：比生魚片更「生」

許多人喜歡日本料理是喜歡大啖一番生魚片及握壽司，但你曾經想過還有東西能超越生魚片的生度嗎？眼球口味的軍艦壽司怎麼樣？每一口都彷彿有人盯著你看；或是上面放滿大腦以及斷臂的口味，無論選擇哪一款，想必都相當驚悚。

不喜歡生食也可以選擇卷壽司，咦？裡面怎麼包著一個嬰兒沉睡的臉，好像沒有比較不嚇人。

＃沁涼冰品：到底是眼睛吃冰淇淋還是吃「眼睛冰淇淋」？

人家說看到帥哥美女就等於是眼睛吃了冰淇淋，那你有吃過真的「眼睛冰淇淋」嗎？如果有一天冰棒上鋪滿的不再是珍珠或紅豆，而是內臟器官及眼球；或是冰淇淋不再是由層層的奶油堆疊，取而代之的竟然是纏繞在一起的嬰兒臉龐與斷臂，你還敢大口咬下嗎？

＃塔類甜點：螞蟻們還愛嗎？

女孩的第二個胃是拿來裝甜點的，永遠不嫌飽，但如果有一天妳在蛋塔上看到自己的胃呢？小而巧的塔類甜點，如果換作手臂、內臟，甚至是大腦口味，要女生們怎麼受得了。

這個「內臟塔」徹底實踐了「蛋塔雖小，五臟俱全」。

再也不用擔心吃太多甜點會蛀牙，因為牙齒都在甜點上了。

＃港式、中式料理：吃膩絞肉了嗎？

熱騰騰的蒸籠打開，隨意夾起一個小籠包或燒賣，熱氣散去後發現餡料竟然不是豬絞肉，而是......嬰兒臉龐，真是難以想像雞皮疙瘩會掉多少。

叉燒包也是不少人的最愛，撥開來仔細一看才發現通紅流汁的是內臟......

吃膩鮮蝦腸粉了嗎？不如換換口味，斷臂腸粉如何。

過年守歲必吃的水餃，改成內臟口味保證幫助你清醒一整夜。

每次發布新作品便會在網上引起正、反面熱烈的討論，QimmyShimmy的作品看似充滿詭異的暗黑能量，但其實恰好相反，應該說因為看盡了關於社會與生活的不順遂，因此讓作品還原至最純粹的模樣，從「人」，甚至是最單純善良的「嬰兒」出發，換個角度去欣賞藝術便會發現食物們是在提醒我們記得對於生活保持熱誠、守護初心！

►所謂「美好人生」是做你喜歡的事 一輩子很長，如果不快樂那就更長了



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