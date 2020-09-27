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你意想不到的3大面膜正確使用法！泡澡時敷沒有加分效果

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▲▼你意想不到的3大面膜正確使用法。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師指出，面膜敷太多或敷的方法不對反而會傷害肌膚。（圖／翻攝IG@abib.official、@yoonara_mood）

編輯／Amanda

在這個網路發達、資訊爆炸的年代，許多人已習慣遇到任何事都上網搜尋解答，連保養護膚也不例外，但其實有些正確護膚觀念可能出乎你的意料之外。像是台灣人最愛的面膜，網上不時會流傳些「加分」敷法，皮膚科醫師就指出面膜敷太多或是敷的方法不對，反而會對肌膚造成傷害，尤其以下3點可能會顛覆你對敷面膜的理解。

▲▼你意想不到的3大面膜正確使用法。（圖／翻攝ＩＧ）

▲敷完面膜後肌膚補水度高，狀態好也更好上妝。（圖／翻攝IG@goodal_official）

早上敷面膜好處更多

大多數人應該都習慣在晚上保養時敷面膜，晚上敷沒有不可以，但有點浪費了面膜的功效。醫師指出，面膜最大的作用就是快速為角質層補充大量水分，而當角質層充滿了水分，肌膚看起來就會很透很亮，且皮脂腺就不容易過度分泌油脂。因此，敷完面膜再化妝，不僅不容易脫妝，肌膚和妝容狀態看起來都會更好。

相較起來，早上敷面膜優點更多，但若是不太化妝的人，也可以選擇晚上敷。

盡量不要敷超過10分鐘

還是有很多人會認為面膜敷越久，肌膚吸收的精華就越多，因而面膜會敷20～30分鐘，但醫師提醒千萬別敷這麼長時間。大多數面膜都是建議敷10～15分鐘左右，這是因為敷臉的時間太長會讓肌膚角質層變膨脹，皮膚細胞間的細胞間脂質就容易往外流出，這樣會導致肌膚鎖水能力變差，這也是造成肌膚乾燥的一個原因。

本來敷面膜就是想改善肌膚乾燥，敷太久反而會讓肌膚越來越乾，所以面膜最好不要敷超過10分鐘。

▲▼你意想不到的3大面膜正確使用法。（圖／翻攝ＩＧ）

▲泡澡時會出很多汗，反而會妨礙面膜精華的吸收。（圖／翻攝IG@heizleland）

別在泡澡時敷面膜

有些人喜歡在泡澡的時候順便敷面膜，覺得泡澡時肌膚毛孔會張開，可以讓面膜精華更容易滲透到肌膚裡，但其實這只是錯覺而已。首先，毛孔不會這麼容易就打開，再來，泡澡時會出很多汗，流出來的汗水會進入皮膚角質層，反而會妨礙面膜精華的吸收，所以在泡澡時敷面膜沒有什麼特別的意義。

最後，醫師也提醒，痘痘肌更要特別留意，如果肌膚已經處在發炎狀態，敷臉時間太長會加重痘痘的惡化，建議等痘痘狀態穩定或復原後再敷面膜。

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關鍵字：

保養, 護膚, 面膜, 敷面膜, 敷臉, 正確使用, 錯誤觀念, 皮膚科醫師, 醫生
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