不知道從哪下手？畫眉毛從下緣起筆，就能get完美眉型！

記者李薇／台北報導 圖／pexels

眉毛不像眼妝或是唇彩，隨著不同的季節、場合，有多種不同的變換風格，通常眉妝只會依據髮色來進行挑選，變化也不會太過誇張，但別以為它不重要，要擁有持久、自然的眉型，可是有多道工序，才能讓整體眉妝更加漂亮。

【自然眉型STEP BY STEP】

1.先用修眉刀去除眉邊多餘的雜毛，讓眉妝可以變得更加乾淨，使用眉梳將毛流整理乾淨。

2.先用眉筆、眉粉或眉膠描繪出清楚的眉型，並且填補眉毛的空洞。若是還抓不到眉型，建議可以從眉毛的下緣開始畫，上面再描繪出類似的平行線，比較容易可以找出眉妝的位置。

3.使用眉梳將眉毛梳開，通常用眉筆容易產生筆觸，建議可以使用眉梳，將過於濃烈的色彩梳開，打造出自然的眉型打底。

4.接著，使用染眉膏先逆梳整個眉毛，讓每一根細毛都可以沾上染眉膏之後，再將眉毛整個梳開，就完成著色。

▲browit極細防水抗暈仿真眉筆，售價339元。（圖／公關照）



想要畫出完美的眉型，選用的單品也是關鍵，來自泰國的開架品牌BROWIT，是很多人去泰國都一定要扛回來的必買伴手禮，其中，極細防水抗暈仿真眉筆更是年度賣出46萬支的佳績，超細1.5mm筆尖，可以繪出根根分明的毛流，絕對是畫出完美眉型的關鍵。

▲Za旋轉眉筆，0.17g、售價190元。（圖／公關照）

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▲integrate繪型持色兩用眉粉筆，0.7G、售價300元。（圖／公關照）

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