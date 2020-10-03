fb ig video ETtoday search mobile

不知道從哪下手？畫眉毛從下緣起筆，就能get完美眉型！

>

記者李薇／台北報導　圖／pexels

眉毛不像眼妝或是唇彩，隨著不同的季節、場合，有多種不同的變換風格，通常眉妝只會依據髮色來進行挑選，變化也不會太過誇張，但別以為它不重要，要擁有持久、自然的眉型，可是有多道工序，才能讓整體眉妝更加漂亮。

▲眉毛,眉型,眉彩,browit,integrate,za,。（圖／公關照、pexels）

【自然眉型STEP BY STEP】

1.先用修眉刀去除眉邊多餘的雜毛，讓眉妝可以變得更加乾淨，使用眉梳將毛流整理乾淨。

2.先用眉筆、眉粉或眉膠描繪出清楚的眉型，並且填補眉毛的空洞。若是還抓不到眉型，建議可以從眉毛的下緣開始畫，上面再描繪出類似的平行線，比較容易可以找出眉妝的位置。

▲眉毛,眉型,眉彩,browit,integrate,za,。（圖／公關照、pexels）

3.使用眉梳將眉毛梳開，通常用眉筆容易產生筆觸，建議可以使用眉梳，將過於濃烈的色彩梳開，打造出自然的眉型打底。

4.接著，使用染眉膏先逆梳整個眉毛，讓每一根細毛都可以沾上染眉膏之後，再將眉毛整個梳開，就完成著色。

▲眉毛,眉型,眉彩,browit,integrate,za,。（圖／公關照、pexels）

▲browit極細防水抗暈仿真眉筆，售價339元。（圖／公關照）

想要畫出完美的眉型，選用的單品也是關鍵，來自泰國的開架品牌BROWIT，是很多人去泰國都一定要扛回來的必買伴手禮，其中，極細防水抗暈仿真眉筆更是年度賣出46萬支的佳績，超細1.5mm筆尖，可以繪出根根分明的毛流，絕對是畫出完美眉型的關鍵。

▲眉毛,眉型,眉彩,browit,integrate,za,。（圖／公關照、pexels）

▲Za旋轉眉筆，0.17g、售價190元。（圖／公關照）

此生必備，開架銷售冠軍Za「旋轉眉筆」，不但是開架通路年度彩妝熱賣Top10、更是回購率100%的經典暢銷品，旋轉式免削眉筆搭配眉刷便利設計，輕輕一轉就能使用，細圓頭筆芯能輕鬆勾勒細緻毛流，筆觸滑順顯色，再用眉刷梳整，使眉色、眉流更自然，持久不掉妝，絕對是此生必備的高CP值眉筆。

▲眉毛,眉型,眉彩,browit,integrate,za,。（圖／公關照、pexels）

integrate繪型持色兩用眉粉筆，0.7G、售價300元。（圖／公關照）

日本No.1殿堂級眉彩系列最新力作，INTEGRATE櫻特芮也推出暱稱「水滴子眉筆」的全新商品「繪型持色兩用眉粉筆」，以超越武士刀的水滴型斜切筆頭，搭配全新升級的持色眉粉，能輕鬆轉換寬・細自如的筆觸，畫出超擬真眉型，打造持久立體的致命可愛眉妝。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

眉毛, 眉型, 眉彩, browit, integrate, za
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

《鬼滅之刃》性感內衣、家居服逼瘋男友！同款花紋穿上秒變禰豆子

《鬼滅之刃》性感內衣、家居服逼瘋男友！同款花紋穿上秒變禰豆子

換iPhone 12先學會延長手機壽命！ 6大壞習慣「帶殼充電」最傷

換iPhone 12先學會延長手機壽命！ 6大壞習慣「帶殼充電」最傷

網公認「讓人最不想交往」的3大星座！　雙子難捉摸、冠軍超極端

網公認「讓人最不想交往」的3大星座！　雙子難捉摸、冠軍超極端

巴黎時裝周／超驚喜！Jisoo在家連線現身　穿T恤當DIOR大秀導覽員 楊冪正能量10金句：我不渴望別人了解我，因為「別人」根本不重要 12星座10月運勢！雙魚超旺、魔羯賺錢運直線成長 大食怪的最愛！2020上半年吃到飽TOP10　爆多和牛、熊熊鍋免千元 日本星巴克「萬聖節系列」來了！幽靈蓋子像奶泡、貓咪南瓜杯Q爆 張藝興當「富察皇后」氣質壓過秦嵐！男扮女裝更美的7位明星 買不起AirPods沒關係　五款造型「藍牙耳機」激發你的選擇障礙

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面