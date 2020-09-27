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雨天用「泡泡紙雨傘」瞬間療癒！夢幻色趕走壞心情　立體圖案好想戳

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編輯／Emily　圖／翻攝自store.cocilaelle.com、fashion-press.net

下雨天總是讓人鬱悶，這時如果撐了一把漂亮的傘，能一掃壞天氣的陰霾，讓心情愉悅起來，日本製傘公司Coci la elle就推出一款「泡泡紙雨傘」，傘面彷彿用泡泡紙製成，佈滿了一顆一顆的空氣泡泡，看了讓人想起玩泡泡紙時的爽快感，忍不住想用手戳，有趣的設計讓人在撐傘的同時能感到療癒。

▲泡泡紙雨傘。（圖／翻攝自store.cocilaelle.com）

每次拆包裹時，總會偷偷期待裡面有泡泡紙，把小泡泡一顆顆捏破，聽到「啵」一聲真的很療癒，一不留神就會全部戳完。這款「泡泡紙雨傘」對泡泡紙愛好者來說超級夢幻，傘面全部由泡泡紙圖案組成，上面的透明泡泡立體感十足，逼真到讓人想用手指戳戳看。

▲泡泡紙雨傘。（圖／翻攝自store.cocilaelle.com）

▲泡泡紙雨傘。（圖／翻攝自store.cocilaelle.com）

「泡泡紙雨傘」系列有兩款不同造型的折疊傘，第一款的傘面每一格都是一張泡泡紙，上面的泡泡大小不一，顏色使用淺藍、粉紫等夢幻色系。第二款的傘面是由不同大小的泡泡紙方塊組成，整體圖案更有設計感，是偏紫的霓光色調，除了折疊傘，還有長柄的雨傘可以選擇。

▲泡泡紙雨傘。（圖／翻攝自store.cocilaelle.com）

▲泡泡紙雨傘。（圖／翻攝自store.cocilaelle.com）

▲泡泡紙雨傘。（圖／翻攝自store.cocilaelle.com）

▲泡泡紙雨傘。（圖／翻攝自store.cocilaelle.com）

▲泡泡紙雨傘。（圖／翻攝自store.cocilaelle.com）

▲泡泡紙雨傘。（圖／翻攝自store.cocilaelle.com）

▲「泡泡紙雨傘」售價皆為20,000日圓（約台幣5,548元）。

想購入美美的雨具，可以看看日本雨傘品牌Wpc.先前推出的一系列「花瓣透明雨傘」，這系列有五種不同款式，透明傘面上灑滿五顏六色的花朵，撐起傘會有花瓣從頭上飄落的錯覺，而且上面的圖案透光反射到地面，產成的陰影就像散落的花，讓人在下雨天能感受到浪漫氣息。

▲泡泡紙雨傘。（圖／翻攝自store.cocilaelle.com）

▲泡泡紙雨傘。（圖／翻攝自store.cocilaelle.com）

▲泡泡紙雨傘。（圖／翻攝自store.cocilaelle.com）

▲「花瓣透明雨傘」售價2,300日圓不含稅（約台幣638元）。

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關鍵字：

泡泡紙, 雨傘, 日本, 小物, 雜貨
fashion.net

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