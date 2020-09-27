奧斯塔羅12星座一周運勢0928-1004　巨蟹迎接新機會、天秤多關心伴侶

20200928-1004奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：巨蟹座事業運最旺！對於目前的成果早已是預料中的事，因此不會因此停下步伐，仍舊繼續努力在目前的工作當中，另外下周將有新的機會到來，奧斯提醒要好好把握。

TOP2：處女座愛情運最旺！雙方對於感情的努力與付出都在下周開始收穫了！所以在感情中也顯得成熟許多，感情的發展方向也都在兩人的預期之中，將會是還不錯的一周。

TOP3：雙魚座金錢運最旺！偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友，可以考慮在下周進場投資，雖短期內看不到報酬，但若放長遠來看將有機會為你帶進不錯的收入。

本周需注意星座

1.摩羯座事業運需要留意：事業方面，容易對環境感到不滿足和同事之間也有摩擦的可能性存在，甚至對於自己的存在感到懷疑，所以下周將會辛苦一些。

2.天秤座愛情運需要留意：自我意識的提升，讓兩人在感情中多了些摩擦，面對一些溝通的事情都相當堅持己見，奧斯提醒下周要適時的關心彼此，才不會澆滅了些許愛情中的熱情。

3.獅子座金錢運需要留意： 正偏財運皆不是太理想，如果有投資動作的朋友，奧斯建議保守一點會比較好。

牡羊座



開運顏色：粉紅色

幸運數字：19

整體運勢★★★

牡羊的朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素也開始動了起來，正因為如此，下周會積極的尋找讓自己穩定下來的方式，所以算是個起伏較大的一周。

愛情運勢★★★

看似穩定的感情，好像存在一些雙方都不願意面對的問題，下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決問題。

事業（學業）運勢★★★

異動的想法在下周開始出現，對於目前的學事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★

正財運較佳，偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式，奧斯建議是個保守就好的一周。

金牛座



開運顏色：綠色

幸運數字：85

整體運勢★★

金牛朋友下周面臨事情的熱情也相對減少，另外也要注意一下三分鐘熱度的狀況存在，簡而言之下周如何延續熱情將會是需要學習的課題。

愛情運勢★★★

下周雙方之間的共識度降低許多，多注意彼此在愛情中的步伐是否一致，一前一後的愛情有時並不是件好事。

事業（學業）運勢★★★

下周自信心不足的狀況在學事業方面尤其明顯，也因為如此導致自己與現在的環境產生隔閡，讓自己腳步慢了許多，需要多加注意。

金錢運勢★★

正偏財運不佳，有破財的可能性，下周不適合有投資動作。

雙子座

開運顏色：黃色

幸運數字：76

整體運勢★★★

雙子朋友內心自己製造出來不滿足的想法，這樣的狀況也將導致下周推掉些好機會，讓自己脫離了成功的可能，所以奧斯提醒下周要多加注意上述狀況。

愛情運勢★★★

對於情感上的不足在下周逐漸表現出來，或許會覺得對方始終做的不夠，不夠體貼或是不夠包容你。

事業（學業）運勢★★

下周要多注重職場上同事之間的相處，有人際關係停滯的狀況存在，所以要留意和同事間的相處，避免一些無謂爭執或多點禮貌會好一些。

金錢運勢★★

整偏財運平淡，或許會有不錯的投資機會上門，但都相當容易錯過，不容易抓住錢財。

巨蟹座



開運顏色：紅色

幸運數字：58

整體運勢★★★★★

巨蟹朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度增加，對於目前的現況也開始感到不滿足，積極的自我成長。



愛情運勢★★★★

一直以來的狀況讓你開始明白現況的不足，下周彼此將更願意經營新的承諾，面對彼此有更高的熱情去規劃及相處。



事業（學業）運勢★★★★

對於目前的成果早已是預料中的事，因此不會因此停下步伐，仍舊繼續努力在目前的工作當中，另外下周將有新的機會到來，奧斯提醒要好好把握。

金錢運勢★★★★

正偏財運都還算不錯，在事業上有機會獲得許多回報。



獅子座



開運顏色：白色

幸運數字：47

整體運勢★★

獅子朋友將轉入較不穩定的一周，對於ㄧ些有利自己的機會都無法有效的掌握，會導致這樣的狀況，主要是自己下周的思考變得不在像過去那樣的清晰。



愛情運勢★★★

下周在感情上卻相反的顯得太過思考，造成了些許不良反應導致感情稍稍的停滯了起來，奧斯建議下周擅長思考的優點不要應用在感情上會比較好。

事業（學業）運勢★★★

在學事業方面，下周容易太鑽牛角尖且太過執著，導致自己的工作或學業多了些阻礙間接也失去了些機會，要多注意這樣的狀況囉。

金錢運勢★★

正偏財運皆不是太理想，如果有投資動作的朋友，奧斯建議保守一點會比較好。

處女座

開運顏色：紫色

幸運數字：25

整體運勢★★★★

處女朋友要好好把握，過去的辛苦付出與勞累都在下周逐漸獲得回報，許多的辛苦也都在下周告一個段落，這樣難得的安穩可是嚮往已久的。

愛情運勢★★★★

雙方對於感情的努力與付出都在下周開始收穫了，所以在感情中也顯得成熟許多，感情的發展方向也都在兩人的預期之中，將會是還不錯的一周。



事業（學業）運勢★★★★★

在學事業方面下周也顯得順利許多，若是過去對於工作上有努力付出的朋友，下周也有望開始獲得回報，雖然過去存在著辛苦與勞累，但隨著下周的回報也不再那麼在意了。

金錢運勢★★★★★

正偏財運都還不錯，有投資習慣的朋友在下周有望開始獲得回報。

天秤座



開運顏色：灰色

幸運數字：63

整體運勢★★★

天秤朋友在下周則顯得面對事情都提不起力些，而這樣的狀況主要來自於下周冷漠感的提升，面對周遭的人事物都顯得冷冷淡淡的。



愛情運勢★★

自我意識的提升，讓兩人在感情中多了些摩擦，面對一些溝通的事情都相當堅持己見，奧斯提醒下周要適時的關心彼此，才不會澆滅了些許愛情中的熱情。

事業（學業）運勢★★

對於自己的未來感到無力的狀況存在，面對目前現況延伸的未來開始感到無力且不知道自己能做些什麼，甚至也有在職場上出現口角的隱喻。

金錢運勢★★★★

下周偏財運意外的還不錯，而這樣的偏財多來自於遠方，所以有機會出差的朋友下周可要好好把握。

天蠍座



開運顏色：藍色

幸運數字：61

整體運勢★★★★

天蠍的朋友則顯得腳踏實地許多，踏實的因素在下周完全落實在你的生活當中，而這樣的態度將為你帶來令周遭朋友感覺安心穩定的感受。



愛情運勢★★★★

下周的感情世界也同樣顯得踏實，不會有太大的起伏，但相對雙方的情感也顯得平淡不會有太多激情。

事業（學業）運勢★★★

在學事業方面則顯得勞累許多，因為腳踏實地的關係讓自己在下周工作上，許多事情都親力親為，而也因為這樣的狀況讓自己忙得有點不可開交。

金錢運勢★★★

偏財運勢不佳，正財運勢較好，所以多留心在事業工作上，有機會為你增加許多收入。

射手座



開運顏色：深藍色

幸運數字：04

整體運勢★★

射手朋友下周則顯得憂心落寞許多，下周在許多事情皆無法如自己的意也有很多莫名其妙的狀況需要處理，像是不是自己份內的事卻要你來處理，把你逼得喘不過氣。

愛情運勢★★

過往的感情回憶在下周浮現在兩人的愛情生活裡頭，讓某一方感覺到不悅，也對彼此的感情毫無助益，下周要懂得學習放下過去。

事業（學業）運勢★★★

在學事業運方面，對於現況的不滿足讓自己一直想辦法改變，卻發現效果始終有限，導致自己無力感加重許多，轉為對目前環境的灰心。

金錢運勢★★

正偏財運皆不理想，有破財的可能性，下周要多注意錢財的花費，避免造成自己的經濟壓力。

摩羯座



開運顏色：咖啡色

幸運數字：29

整體運勢★★★

摩羯朋友下周對於目前的生活將有著不滿足的想法，而也因為這樣讓你們在下周都願意花更大的精神著重在想辦法改變目前的現況。



愛情運勢★★

非單身的朋友，下周要多加注意和另一半的相處，可能將有不小的爭執產生，而這樣的爭執也會波及到周遭的人，多避免因為自己情緒而影響另一半。

事業（學業）運勢★★

在學事業方面，容易對環境感到不滿足和同事之間也有摩擦的可能性存在，甚至對於自己的存在感到懷疑，所以下周將會辛苦一些。

金錢運勢★★

正偏財運都較為平淡的一周，需要多加留意下周物質慾望的提升，或許會讓財務吃緊些。

水瓶座



開運顏色：孔雀石綠

幸運數字：77

整體運勢★★

水瓶朋友下周則顯得自找麻煩許多，面對許多事情也多了點猜忌，而這樣的狀況讓自己下周顯得焦躁憂慮許多。

愛情運勢★★

安全感的降低連帶感情上的猜忌狀況增加許多，身為你的另一半也因為如此下周顯得較有壓力，別把自己跟另一半的感情逼出問題。

事業（學業）運勢★★

在學事業方面，對自我的不信任及環境的沒安全感也存在許多，這樣的狀況也影響到了同事之間的相處，有爭執的暗示存在。

金錢運勢★★

正財運以及偏財運都不是太理想，多注意一些情緒上造成的花費，避免一時的衝動而花錢。

雙魚座



開運顏色：橘色

幸運數字：30

整體運勢★★★★

雙魚朋友下周熱情活潑慢慢的由外在轉入了內心層面，因此若忙碌好一陣子的你，下周也將有機會獲得充分的休息，奧斯提醒可要好好把握下周難得的輕鬆。

愛情運勢★★★★★

雙方情感在下周更趨穩定，也願意對這段感情付出更多的自己，雙方對於感情的態度也願意開始作調整，讓雙方的感情生活更加的安定穩固。

事業（學業）運勢★★★★

在學事業方面，目前的工作及學業中持續穩定的成長，也願意在目前的環境中繼續努力，一切顯得平穩許多，

金錢運勢★★★★★

偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友，可以考慮在下周進場投資，雖短期內看不到報酬，但若放長遠來看將有機會為你帶進不錯的收入。

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