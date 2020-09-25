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9月必買／56秒萬包秒殺的涼感濕紙巾　美翻的櫻花美妝蛋、腮紅

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記者李薇／台北報導

美妝總是有很多單品值得入手，有些是限量商品、有些則是外型非常可愛、抑或是對女性來說很實用的好物，《ET FASHION》就嚴選3款必買的好物，價格不但不會很貴，重點是東西實在又好用，絕對要手刀入手。

▲點胭脂,倩碧,愛康,腮紅,美妝蛋,濕紙巾,保養,彩妝。（圖／品牌提供）

1. 點胭脂 台灣花卉美妝蛋系列，售價189元

台灣的自創品牌點胭脂設計的全新美妝蛋系列，顏色以台灣的花卉作為主要的色選，像是山櫻花的深紅色、玉山杜鵑的粉色、恆春山茶的淺粉色，打造出不同造型的美妝蛋，可以按照個人需求選擇適合的蛋形。

像是山櫻花的深紅色，運用大面積的斜切設計，在上底妝的時候可以更加快速的推抹開；玉山杜鵑的水滴型則是最百搭的經典款式，不管是大面積底妝還是鼻翼、眼周小部位都可以輕鬆搞定。

▲點胭脂,倩碧,愛康,腮紅,美妝蛋,濕紙巾,保養,彩妝。（圖／品牌提供）

2. 倩碧 富士芝櫻花漾腮紅，售價 920元

倩碧的花漾腮紅早就是美妝圈人人必備的單品，因為它的質地服貼，同時又有恰到好處的顯色度，因此特別受到女孩歡迎，最近更是引進日本限定的富士芝櫻款式，應用立體的壓印，設計出全新的花卉，相當美麗又優雅，不用出國照樣可以享受到日本櫻花的絢爛。

▲點胭脂,倩碧,愛康,腮紅,美妝蛋,濕紙巾,保養,彩妝。（圖／品牌提供）

3. 愛康 涼感潔淨濕紙巾，售價55元

以涼感衛生棉受到大批女性喜愛的愛康，在9月全新推出涼感潔淨濕紙巾，在社團搶先開賣，限量1萬包56秒就銷售一空，涼感的效果讓很多人都覺得在經期也可以有如此舒適的體驗，讓許多人用過就感到驚艷。

另外此系列不含有酒精成分，因此即使舒涼也可以照顧私密肌膚，加上裡面含有保濕成分，可以維持私密肌膚pH值3.8~4.5的酸鹼平衡，非常適合天天使用，享受清新自然的乾爽感。

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關鍵字：

點胭脂, 倩碧, 愛康, 腮紅, 美妝蛋, 濕紙巾, 保養, 彩妝
fashion.net

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