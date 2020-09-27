「神級化妝品」快閃下殺55折！契爾氏金盞花、雅頓膠囊通通有

記者李薇／台北報導

歡慶第55屆金鐘獎，購物平台「Her和她」舉辦優惠下殺活動，美妝保養品55折起，限時24小時，不用擠周年慶，直接買了寄到家多麼輕鬆愜意。像是受到很多人喜愛的契爾氏、雅詩蘭黛、雅頓都在優惠下殺之列，還有滿2000現折150元，想搶便宜絕對要趁現在，快看看該囤哪些，衝一波啊！

Kiehl's 激光極淨白淡斑精華

▲Kiehl's 激光極淨白淡斑精華，100ml，原價6400元、特價3840元。點我購買。

美白是一年四季都要做的功課，契爾氏旗下的激光極淨白淡斑精華，更是很多網友大力推薦的單品，因為用完之後臉部肌膚變得透亮又白皙，用完讓人絕對會回購的單品，而且溫和不刺激，使用起來不會有刺痛感，現在優惠下殺更是入手好時機。

Kiehl's 金盞花植物精華化妝水

▲KIEHL'S 金盞花植物精華化妝水，500ml，原價2,390元、優惠價1,799元。點我購買。

契爾氏的金盞花化妝水是品牌的明星商品，不管是濕敷、當作妝前噴霧、定妝噴霧或是單擦都好用，是化妝台上必備，金盞花淡淡的天然香氣，邊用邊被療癒。

Elizabeth Arden 雅頓超進化黃金導航臉部膠囊

▲Elizabeth Arden 雅頓超進化黃金導航臉部膠囊，90顆，原價5,500元、特價1,988元。點我購買。

雅頓熱賣超多年的黃金導航臉部膠囊，一顆就可以搞定臉部細紋、乾燥問題，重現年輕緊緻的肌膚狀態，很多人都是跟著媽媽用，一用就回不去，不僅是在家方便，外出更是小小一顆就可以搞定全臉保養，也是旅行必備的好物。

蘭芝睡美人香氛水凝膜

▲蘭芝睡美人香氛水凝膜，70ml，原價990元、特價549元。點我購買。

蘭芝最有名的保養之一，就是這一款睡美人香氛水凝膜，只要在每天晚上所有保養完之後塗抹在臉上，就可以封存所有的保養能量，包準隔天醒來肌膚都會特別細緻滑嫩，就像是喝飽水一樣的澎潤。

Innisfree 經典熱銷商品組

▲Innisfree 經典熱銷商品組，原價1720元、優惠價1235元。點我購買。

Innisfree最熱賣的單品全都集結在一起，包括：礦物質控油蜜粉 5g 、 超級火山泥毛孔潔淨面膜100ml、綠茶籽精華液80ml，這組真的是油性肌膚必買，一組就可以搞定毛孔粗大的問題，連上妝都可以兼顧到，真的超級划算又貼心。