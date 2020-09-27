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試．開箱／樂高與adidas 聯名鞋曝光！超萌「積木鞋釦」每天換花樣

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▲adidas Originals 與LEGO聯名鞋搶先開箱 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

近日熱議的鞋款絕對是adidas Originals 下半年主打的ZX系列，這次驚喜與大人小孩都愛的LEGO（樂高）聯名，不僅選色上注入了鮮明的紅、黃、藍以致敬樂高代表色，更在鞋帶扣環上點綴了積木的「螺柱狀」，每天都能換出新花樣，此次《ET FASHION》就帶你搶先開箱仔細看！

▲▼ LEGO 。（圖／品牌提供）

▲▼ LEGO 。（圖／品牌提供）

▲以多彩LEGO代表色拼接，除了鞋舌上的LOGO字樣，鞋帶、鞋釦、鞋跟、中底包含大底皆滿載經典樂高積木的螺柱狀經典設計。（圖／品牌提供）

adidas Originals 以ZX系列鞋款為藍本，為此次LEGO（樂高）聯名揭開序幕，ZX8000鞋身採用LEGO代表色正紅、鮮黃、亮藍網布和麂皮材質拼接鞋面，整體頗具撞色衝突感，另外就連鞋底也不馬虎，用以橡膠外底，增添積木般的玩具畫風。

▲▼ LEGO 。（圖／品牌提供）

▲▼ LEGO 。（圖／品牌提供）

▲▼ LEGO 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals LEGO聯名款ZX8000男生鞋款， NT$4,890 。（圖／品牌提供）

當然不能忽略此次聯名鞋款的最大亮點，就是將樂高積木的「螺柱狀」經典設計作為鞋跟、鞋帶扣環與鞋底的重點裝飾，換鞋帶的同時就好像玩玩具，立體的螺柱狀為整體帶來活潑氛圍，大人小孩都喜歡。

▲▼樂高聯名 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲附贈多款樂高積木鞋帶配飾，可依需求隨心所欲搭配 。（圖／記者鮑璿安攝）

其他聯名細節更體現在鞋舌位置，特別加上了樂高的LOGO字樣，實現把樂高穿上腳的夢想，並有多種不同色彩的鞋帶可供選擇，附贈多款樂高積木鞋帶配飾，可依需求隨心所欲搭配，每天上腳都有新花樣。

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關鍵字：

試開箱, 樂高, LEGO, adidas Originals, ZX, 聯名
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