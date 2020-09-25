袁艾菲曝婚後「一個方法」不吵架　老公超愛管依然笑稱「很喜歡」

▲袁艾菲擔任TORY BURCH台中中港店一日店長，曝和老公出門只帶小包包，裡頭裝這樣東西！（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台中報導

美國輕奢品牌TORY BURCH今（25日）於新光三越台中中港店開設全新店面，邀請女星袁艾菲擔任一日店長，去年升格人妻的她經常與老公放閃，不過今天悄悄透露老公不只會管她的穿著，還會管她買東西，而袁艾菲依然笑笑的說：「我真的很喜歡我的先生管我，真是讓我有種被愛的感覺！」也提到結婚後靠「一個方法」維繫夫妻感情，非常有用。

▲袁艾菲今日擔任TORY BURCH新光三越台中中港店一日店長。（圖／品牌提供）



因為最近拍戲需求的緣故，袁艾菲今日頂著一頭俏麗短髮亮相，身穿簡約優雅的針織洋裝，利用腰間綁帶展現纖細曲線，提升女人味氣息。不過袁艾菲表示老公是個不折不扣的「長髮控」，對於短髮造型明顯感到不滿意，且對於穿著方面頗有意見，「他喜歡我穿有一點女人味、合身一點的小女人樣子。」所以為了討老公歡心，儘管私下喜歡穿寬鬆T恤、運動服，袁艾菲在約會時依然會特意換上浪漫洋裝。

不只是在老婆的穿著上有特定的喜好，袁艾菲今天加碼透露買東西時也經常需要徵求同意，若是想要買一個包，袁艾菲會想好可以搭配的三種穿著、三個場合，確定是個百搭款且可以用10年以上，才可以買，像是今天相中的TORY BURCH的「Eleanor」肩背包，就是受到老公認可的包包，立馬決定帶回家。而被問及會不會因為被管而不開心？袁艾菲笑笑回應：「不會呀！我真的很喜歡我的先生管我，真是讓我有種被愛的感覺！」令人不禁噗哧一笑，這大概就是所謂的「甜蜜的負擔」吧！

▲「Eleanor」系列為今年秋冬新包款，使用義大利山羊皮製作，需耗時9小時手工製成。焦糖褐色Eleanor鏈帶迷你包 NT＄16,900、個性黑Eleanor肩背包 NT＄29,900。（圖／記者王則絲攝）

袁艾菲與老公的好感情人人稱羨，她表示結婚後兩人每一週都會開一次會議，「就像大公司、大企業一樣我們會定期開檢討會，檢討好的地方、不好的地方。」是會正式的把一點一點記下來，理性、平和的開會，遇到問題時一起討論解決方法，到現在也不曾在開會時吵過架，是個維繫彼此感情很好的方法。

TORY BURCH新光三越台中中港店於今日正式開幕，為台北以外的首間專門店，店內已上架了全新秋冬系列，更推出兩款獨賣包款：剪羊毛經典包和透明窗格撞色托特包，另外青花瓷印花雙層包則是在台中中港店首賣。

▲TORY BURCH 台中中港店獨賣款，Lee Radziwill剪羊毛經典包 NT＄30,900，只限量兩個。（圖／記者王則絲攝）

▲TORY BURCH 台中中港店獨賣款，透明窗格撞色ELLA 托特包 NT＄16,900。（圖／記者王則絲攝）

▲TORY BURCH台中中港店首賣款，青花瓷印花Lee Radziwill 雙層包 NT＄55,900。（圖／記者王則絲攝）

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