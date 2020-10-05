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別再當外食族！簡易手作便當結合台、日風味　料理菜鳥也能做

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編輯／Emily　圖／商周提供

身為外食族，最苦惱的就是今天要吃什麼，外面的食物吃多了不只容易膩，也比較不健康，這時其實可以考慮自己帶便當，只要掌握基本料理方法，即使是新手也能輕鬆做出雞、豬、牛等不同主菜，加上豐富配料，就能完成結合台、日式特色的美味餐點，這邊特別精選了三道簡易便當，快來動手做看看。

#紅燒雞便當

▲台日式手作便當。（圖／商周提供）

材料：

雞腿肉1副（300g）／大蒜1～2瓣／薑1塊／蔥2～3根／紅辣椒1條／油2小匙
調味料：鹽1/2小匙／醬油、酒各1.5大匙／糖1大匙／黑醋2小匙

做法：

1.蒜頭拍碎。薑切片。蔥分蔥白及蔥青，各切成4～5公分長。紅辣椒斜切成段。雞肉切塊狀。
2.熱鍋潤油，爆香蒜、薑、蔥白、紅辣椒，放入雞肉，煎到表面微微上色，下調味料，上蓋燜燒至熟。掀蓋，放青蔥，拌一拌，燒到縮汁。

#翠餡菲力便當

▲台日式手作便當。（圖／商周提供）

材料：

腰内肉（菲力）270g／菠菜葉（僅菜葉）30g／香草末（種類不拘義大利香芹、巴西里、細葉香芹等碎末）3大匙／粗鹽、黑胡椒粉少許／料理棉線一段／奶油2小匙／白酒70ml／芥末醬粒1小匙／鮮奶油100ml冷藏保存4天

做法：

1.汆燙菠菜葉，擰乾，切碎。
2.平底鍋放入奶油1小匙，放入菠菜及香草末炒，撒入粗鹽、黑胡椒粉調味。
3.腰內肉橫向切一刀，缺口塞入香草菠菜葉，用棉線細綁固定，修整形狀。
4.熱平底鍋，放入奶油1小匙煎肉，煎到表面上色。
5.下白酒、芥末醬粒及鮮奶油，蓋上鍋蓋，以弱火煮10～12分鐘，取出菲力，鍋裡的醬汁以鹽（分量外）調味。冷卻後，卸除棉線，切片，沾醬汁享用。

#干貝香辣肉鬆便當

▲台日式手作便當。（圖／商周提供）

材料：

豬絞肉200g／干貝5～6個／四季豆10根／大蔥10cm／紅辣椒1～2根／酒、醬油、水各2大匙／油1大匙／飯1～2碗

做法：

1.干貝泡水(或酒)一晚，再撕成絲。
2.四季豆去蒂頭。大蔥、紅辣椒切丁。
3.煮一鍋水，放入鹽少許，汆燙四季豆。燙熟後撈起瀝乾，切成5mm長。
4.熱鍋潤油，以小火炒干貝、紅辣椒，飄出香氣後放入絞肉拌炒，轉中火。肉色一轉白，淋入酒、醬油、水，上蓋燜煮2分鐘。
5.掀蓋，放入四季豆和蔥末，翻炒兩下，起鍋。
6.飯盒盛入白飯，干貝肉鬆鋪在飯上。

除了主菜，便當裡的配菜也很重要，這裡就提供幾道懶人能快速完成的「常備菜」靈感，讓大家能做搭配。第一道是「四季豆玉子燒」，捲蛋皮時加入四季豆，能讓層次更豐富。第二道是「醬油奶香南瓜」，只要將南瓜蒸10分鐘，再加入奶油、醬油調味就能光速完成。第三道是「油豆腐皮捲」，將油豆腐皮捲好，用牙籤固定，視覺上更美觀，放入鍋中、加醬料煮一下就能完成。

▲台日式手作便當。（圖／商周提供）

▲四季豆玉子燒。

▲台日式手作便當。（圖／商周提供）

▲醬油奶香南瓜。

▲台日式手作便當。（圖／商周提供）

▲油豆腐皮捲。

▲台日式手作便當。（圖／商周提供）

★書名：想吃。梅村月：三菜一飯台日式便當
★作者：梅村月
★出版社：商周出版
★出版日期：2020/09/19
★建議售價：新台幣380元

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關鍵字：

便當, 日式, 台式, 料理, 煮菜, 食譜, 書摘
fashion.net

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