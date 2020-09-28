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超浮誇炸物組1454元➔699元！無骨雞腿塊、香酥炸魚薯條　在家吃一鍵搞定

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▲Her 愛上新鮮炸物。（圖／Her、Pexels）

▲在家聚餐、開派對，準備食物很重要。（圖／PEXELS）

記者李薇／綜合報導

很多人買了氣炸鍋後，用了幾次便把它晾在一旁，千萬別這麼浪費，購物平台「Her和她」貼心準備了「氣炸鍋炸物享樂組」，包括無骨雞腿塊、原味雞塊、黃金脆薯、旗魚塊、起司薯球，相當多樣化，當作存糧想吃就拿出來炸，連假找親朋好友開趴，不用煩惱該吃什麼，幽靜的夜晚在家追劇、看片，炸物配可樂或喝點小酒，多麽享受，如果沒有氣炸鍋也不用擔心，用一般鍋子煎炸，甚至放進烤箱，都能輕鬆完成。

▲Her 愛上新鮮炸物。（圖／Her、Pexels）

▲愛上新鮮氣炸鍋炸物享樂組（蒜味黃金無骨雞腿塊1包、泰式檸檬無骨雞腿塊1包、起司薯球1包、原味雞塊2包、黃金脆薯2包、香酥旗魚塊1包），原價1,454元，特價699元。點我購買。

沒時間跑超市、懶得去大賣場，網路下單成為最快、最有效率的選擇，但是網路上東西繁多，要一樣一樣挑選也是很浪費時間，所以「Her和她」直接推出炸物享樂組，直接就把各式美食準備好，只要下鍋就搞定，一鍵下訂，再一鍵按下氣炸鍋，省時省力到極致。

▲愛上新鮮,Her和她,炸物,炸魚,。（圖／PEXELS）

▲炸薯條也是宵夜必備的解壓好物。（圖／PEXELS）

Her推出的「氣炸鍋炸物享樂組」，內有蒜味黃金無骨雞腿塊、泰式檸檬無骨雞腿塊、美式香濃起司薯球、優鮮原味雞塊（2包）、美式黃金脆薯（2包）、黃金香酥旗魚塊，其中，雞腿塊可以說是健康又美味的首選，晚上消夜想要來點炸物，香酥健康的雞腿肉，絕對可以滿足饕客的味蕾。

另外，薯條也是很多人心中的愛將，這次除了脆薯之外，還有香濃起司薯球，裡面添加了滿滿的起司，一咬下去就立刻爆漿，讓人忍不住一顆接著一顆，濃郁香甜的牽絲起司好吃到停不下來。

除此之外，炸魚也讓人食指大動，這次挑選的是大塊的旗魚塊，一口咬下散發出滿滿的大海鮮甜，細緻的魚肉讓人吃過就難以忘懷。

▲Her 愛上新鮮炸物。（圖／Her、Pexels）

▲愛上新鮮氣炸鍋炸物享樂組（蒜味黃金無骨雞腿塊1包、泰式檸檬無骨雞腿塊1包、起司薯球1包、原味雞塊2包、黃金脆薯2包、香酥旗魚塊1包），原價1,454元，特價699元。點我購買。

愛上新鮮氣炸鍋炸物享樂組，原價1454元、特價只要699元，一次能吃到6種不同炸物，方便又划算，如果沒有氣炸鍋，快上「Her和她」購物網站，其中鍋寶氣炸鍋還送平底鍋、玫瑰陶瓷刀，價格超殺。

▲Her氣炸鍋。（圖／Her）

▲鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組（含氣炸鍋配件+炒鍋+料理刀），原價10,780元、特價2,890元，，輸入折扣碼「hercp202」，還可以再省202元。點我購買。

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關鍵字：

愛上新鮮, Her和她, 炸物, 炸魚, 炸雞, 薯條, Her
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