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米蘭時裝週／Raf Simons的PRADA首秀在「制服」上打滿了洞洞

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記者王則絲／台北報導

PRADA的2021春夏女裝線上大秀於台灣時間昨（24日）晚間登場，此為Raf Simons正式加入PRADA後，攜手Miuccia Prada一同擔任創意總監的合作首秀，或許並未能在其中看見破壞性的改變，系列展現出的是兩位設計師的「合作」而非「取代」，依然能看見Prada女士擅於展現女性娥娜姿態的設計，也能在本季印花、挖洞⋯⋯等細節中發現Raf Simons的那股「酷勁」。

▲PRADA 2021 SS。（圖／品牌提供）

▲PRADA 2021春夏女裝系列為Miuccia Prada與Raf Simons的首次合作大秀。（圖／品牌提供，以下同）

PRADA 2021春夏女裝系列以「對話DIALOGUES」為主題，意味Miuccia Prada與Raf Simons的對話；設計師與觀眾之間的對話；服裝與人體之間的對話，更著重在科技與人文之間的對話，之所以有截然不同的二元才能產生對話的基礎，進而碰撞出創意，PRADA欲從矛盾之間探索最原始的本質，是一直以來追求的概念。

▲PRADA 2021 SS。（圖／品牌提供）

Raf Simons說到：「我思考這25年來PRADA帶給我的想法，而立刻想到的就是『制服』。」因此本季再度延續以往，以「制服」作為系列出發點，保留其簡約、精煉的要素，採用針織布料、抓毛絨、再生尼龍、繡花緞料、塔夫綢⋯⋯等質料製作，主要運用黑、白、淡色系做組合搭配，偶爾加入些跳色元素帶來亮點，同時也是呼應早先與早春一同發表的2021春夏男裝系列。

▲PRADA 2021 SS。（圖／品牌提供）

▲PRADA 2021 SS。（圖／品牌提供）

▲模特兒於胸前握緊服裝的表現方式相當特別。

在本季時裝秀上，模特兒將服裝環繞身體，以手在胸前握緊，代表著一種人類的原始舉動，而用一塊精確的長方形布料所打造的服裝，也象徵一種探索精簡的成果，成為此系列的代表性單品之一。Raf Simons的酷感則可以從本季頻繁出現的「洞洞上衣」發掘，蘊含強烈的個性，另外，他也參考了長期合作對象Peter De Potter的藝術創作，運用於服裝上，包括面料上印製的各種幾何、角度線條的圖像工具以及文字。

▲PRADA 2021 SS。（圖／品牌提供）

▲PRADA 2021 SS。（圖／品牌提供）

▲PRADA 2021 SS。（圖／品牌提供）

▲可以看見「洞洞上衣」被運用在多套造型中，也有採用大膽的波卡圓點元素。

▲PRADA 2021 SS。（圖／品牌提供）

▲PRADA 2021 SS。（圖／品牌提供）

▲PRADA 2021 SS。（圖／品牌提供）

▲Raf Simons在服裝面料上挹注了些圖像工具。

其中，多套服裝上大大的PRADA MILANO標誌更提升了制服感，鞋款部分則是用超尖頭加上凸出的標籤設計或是經典三角形LOGO貫穿。

▲PRADA 2021 SS。（圖／品牌提供）

▲巨大的三角LOGO以及女性化的超尖頭鞋款也是本季一大特色。

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