別怪愛情不順！情侶相處「5大禁忌」少碰，分手掛嘴邊最討人厭

▲避開情侶相處禁忌，一起幸福走下去。（圖／Unsplash）

編輯 / Lily

理想的另一半，可以是最好的朋友，也是情人。許多關係不錯的情侶，都深諳相處之道，懂得互相和體諒，並同時保有兩人自我空間。根據調查，以下情侶相處間的幾個禁忌千萬別碰，能讓你們兩人的感情路走得更順。

總是提到前任

是情侶間很容易犯的毛病，幼稚型情人總愛拿前任出來比較，例如問對方以前的交往狀況，或是要他選擇誰比較體貼，偶爾兩人之間的笑鬧吵鬧都還好，若動不動拿出來提，一不小心引起爭端就很難收拾，畢竟他的現任是你啊。

太愛計較錢

理想交往關係是你付一次，下次我請客，這樣才不會造成約會負擔。交往前建議先聊聊彼此的金錢觀，花費可以算清楚，但不需要斤斤計較，有時太分你的我的，會讓對方覺得很受傷，或是只要一吵架，就要他歸還之前送的禮物，可是交往大忌！

總愛和朋友抱怨另一半

偶爾和朋友抱怨另一半有助身心健康，但若是太常抱怨卻不去解決你們的問題，只會讓兩人的關係惡性循環，尤其若是你的朋友也熟識你的另一半，會讓對方覺得很尷尬，抱怨這種事情也要適可而止才行。



動不動就提分手

有時候分手提久了就會變成真的，既然兩人要認真交往，分手就不當作兒戲，如果你覺得好玩常提，某次對方不小心認真答應了，這段感情就覆水難收。

把壞情緒發洩在對方身上

能與另一半分享喜怒哀樂是很幸福的事情，但千萬別把壞情緒發洩在對方身上，讓對方沒來由地接受你的負面情緒，久而久之會讓這段關係不健康，負面情緒一直累積，總有一天會突然爆發。

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