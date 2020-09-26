fb ig video ETtoday search mobile

頭皮換季保養也需要分「膚質」！3大類養護秘訣遠離發癢脫屑

>

▲▼頭皮換季保養。（圖／翻攝ＩＧ）

▲除了臉部保養需要換季，頭皮護理也很重要。(圖／翻攝IG@sachi_fujii_official)

記者張毓容／台北報導

每到季節轉換之際，大家都忙著更換臉部、身體保養品，幫臉部肌膚做好換季保養準備，但你知道其實頭皮護理也需要換季嗎？

秋冬季節溫度與濕度會出現明顯變化，髮質容易毛躁之外，經常被忽視的頭皮，也會因汗腺及皮脂腺分泌下降導致膚況改變，常見的症狀包含頭皮脫皮，嚴重的甚至會出現頭皮紅腫癢或是明顯掉髮狀況，因此秋冬時節，做好頭皮護理相當重要。而頭皮的換季保養依照油性、乾性、敏感性等三大頭皮類型，也有不同的護理秘訣和需注意之處，依自身髮膚類型「對症保養」才能遠離頭皮困擾。

▲▼頭皮換季保養。（圖／翻攝ＩＧ）

▲就算是油性頭皮，一天之內也不要洗髮超過一次。(圖／翻攝IG@hairrituelbysisley)

油性頭皮

其實油性頭皮和油性肌膚相似，不宜過度清潔，一天洗髮以一次為上限，避免過度去油而導致其他頭皮問題產生。

而在清潔產品的挑選上，盡量選擇能夠平衡油脂、清爽、蓬鬆、控油的洗髮精，在頭皮無嚴重出油狀況時，也可與溫和型的洗髮精搭配使用。

乾性頭皮

乾性頭皮油脂分泌稀少，自我保濕能力較差，容易缺水乾燥，需要加強頭皮與毛囊、毛根的健康調理，並要注意避免使用過高的水溫洗頭，以免頭皮更乾燥。

因乾性頭皮在較乾燥的秋冬季節，可能出現發癢症狀，在清潔產品的選擇上建議盡量挑選溫和、富含保濕效果的洗髮精，且清潔後可使用頭皮養護液或頭皮精華幫助髮膚保濕。

▲▼頭皮換季保養。（圖／翻攝ＩＧ）

▲飲食生活作息不正常也會誘發敏感性頭皮，要盡量維持健康生活作息。(圖／翻攝IG@moeka_nozaki)

敏感性頭皮

除了天生因素外，經常反覆染燙頭髮、飲食生活作息不正常、壓力大等也都是誘發敏感性頭皮的因素，建議要適時個人調整生活作息，紓解因外部因素造成的壓力，才是根本解決之道。

清潔產品上則需盡量避免含人工香精、香料、防腐劑，以及強調強效洗潔的介面活性劑，以成份單純的洗髮用品為首選。

►「掉髮掉不停」可能是你缺了4大營養素！吃對食物遠離禿頭危機

►搞定搔癢、掉髮不再來！換季頭皮常見4大問題的保養對策

►難怪皮膚差！小心5大「爛臉」保養壞習慣　第2個超常聽到

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

換季, 保養, 頭皮, 髮膚, 秘訣, 秋冬, 換季保養, 發癢, 皮屑, 脫屑, 掉髮, 乾性, 油性, 敏感性
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

減重名醫公開「168間歇性斷食」一周菜單　照著吃快速瘦下3公斤

減重名醫公開「168間歇性斷食」一周菜單　照著吃快速瘦下3公斤

《鬼滅之刃》聯名帆布鞋！6款羽織花樣想全收　盒子還能拼出鬼殺隊

《鬼滅之刃》聯名帆布鞋！6款羽織花樣想全收　盒子還能拼出鬼殺隊

林心如早餐這樣吃維持辣媽體態　招認「有點多吧」！

林心如早餐這樣吃維持辣媽體態　招認「有點多吧」！

神仙組合！金宇彬眼神殺爆一票粉絲　性感仙女韓素希真的下凡了 這組真的欠收藏！《神隱少女》稀有神明盒玩　腐爛神實體化莫名可愛 你們真的合適？約會必觀察的5大重點　對待他人態度看真實性格 米蘭時裝週／PRADA在「制服」上打滿洞洞　Raf Simons要模特兒抓緊衣服 蔡詩芸「失心瘋買包」破10萬觀看　喊王陽明來付錢就為D-Styling 凱特王子妃的2000元長褲CP值爆表　正裝、休閒都能搭 2790元的平底鍋再加100元就有氣炸鍋！減油80%　連假聚餐不怕胖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面