頭皮換季保養也需要分「膚質」！3大類養護秘訣遠離發癢脫屑

▲除了臉部保養需要換季，頭皮護理也很重要。(圖／翻攝IG@sachi_fujii_official)

記者張毓容／台北報導

每到季節轉換之際，大家都忙著更換臉部、身體保養品，幫臉部肌膚做好換季保養準備，但你知道其實頭皮護理也需要換季嗎？

秋冬季節溫度與濕度會出現明顯變化，髮質容易毛躁之外，經常被忽視的頭皮，也會因汗腺及皮脂腺分泌下降導致膚況改變，常見的症狀包含頭皮脫皮，嚴重的甚至會出現頭皮紅腫癢或是明顯掉髮狀況，因此秋冬時節，做好頭皮護理相當重要。而頭皮的換季保養依照油性、乾性、敏感性等三大頭皮類型，也有不同的護理秘訣和需注意之處，依自身髮膚類型「對症保養」才能遠離頭皮困擾。

▲就算是油性頭皮，一天之內也不要洗髮超過一次。(圖／翻攝IG@hairrituelbysisley)



油性頭皮



其實油性頭皮和油性肌膚相似，不宜過度清潔，一天洗髮以一次為上限，避免過度去油而導致其他頭皮問題產生。

而在清潔產品的挑選上，盡量選擇能夠平衡油脂、清爽、蓬鬆、控油的洗髮精，在頭皮無嚴重出油狀況時，也可與溫和型的洗髮精搭配使用。

乾性頭皮

乾性頭皮油脂分泌稀少，自我保濕能力較差，容易缺水乾燥，需要加強頭皮與毛囊、毛根的健康調理，並要注意避免使用過高的水溫洗頭，以免頭皮更乾燥。

因乾性頭皮在較乾燥的秋冬季節，可能出現發癢症狀，在清潔產品的選擇上建議盡量挑選溫和、富含保濕效果的洗髮精，且清潔後可使用頭皮養護液或頭皮精華幫助髮膚保濕。

▲飲食生活作息不正常也會誘發敏感性頭皮，要盡量維持健康生活作息。(圖／翻攝IG@moeka_nozaki)

敏感性頭皮



除了天生因素外，經常反覆染燙頭髮、飲食生活作息不正常、壓力大等也都是誘發敏感性頭皮的因素，建議要適時個人調整生活作息，紓解因外部因素造成的壓力，才是根本解決之道。

清潔產品上則需盡量避免含人工香精、香料、防腐劑，以及強調強效洗潔的介面活性劑，以成份單純的洗髮用品為首選。

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